EIG Education y Stezano Consulting sellan una alianza estratégica para impulsar la Inteligencia Artificial en toda Andalucía

EIG Education, la escuela de negocios de referencia en Andalucía, ha anunciado una alianza estratégica con Stezano Consulting, la firma malagueña liderada por Héctor Stezano, referente regional en formación de Inteligencia Artificial aplicada a la estrategia comercial.

El acuerdo permitirá escalar a toda Andalucía la formación que Stezano ha desarrollado con gran éxito durante los últimos tres años en Málaga, donde ha logrado reunir a miles de profesionales en sus programas formativos, llenando en tres ocasiones el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). La cuarta edición del mayor evento de IA de Andalucía, que se celebrará el próximo 29 de octubre, marcará el inicio oficial de esta alianza con EIG Education.

Una alianza entre líderes para acelerar la transformación comercial

EIG Education ha construido su identidad como una escuela de alianzas, colaborando estrechamente con entidades líderes en sus respectivos ámbitos. Así, mantiene una alianza histórica con ESIC University, número uno en España en formación en marketing y empresa desde hace 60 años, y una alianza estratégica con OPPLUS, uno de los principales empleadores de Andalucía, en el ámbito de la Formación Profesional Dual, conectando la formación directamente con el empleo.

Con la incorporación de Stezano Consulting como nuevo aliado, EIG refuerza su posicionamiento como la gran plataforma de formación empresarial de Andalucía, integrando ahora la Inteligencia Artificial aplicada a las ventas y la estrategia comercial dentro de su ecosistema formativo.

“Con esta alianza llevamos a toda Andalucía un modelo formativo probado, que une conocimiento académico, experiencia empresarial y aplicación práctica de la Inteligencia Artificial. EIG Education y Stezano comparten un mismo propósito: ayudar a las empresas a transformarse desde dentro, con herramientas que generen resultados reales”, afirma Carlos Castilla, CEO de EIG Education.

De Málaga al resto de Andalucía: un modelo de éxito contrastado

Durante los últimos tres años, Héctor Stezano ha desarrollado en Málaga un programa pionero en el que la IA se convierte en una herramienta tangible para mejorar la productividad comercial, optimizar procesos y aumentar las ventas. Su formación —que combina ponencias magistrales, demostraciones en vivo y herramientas aplicadas al día a día empresarial— ha atraído a un público creciente de empresarios, directivos, equipos de ventas y emprendedores.

El impacto de estas formaciones ha sido tan notable que, en apenas tres ediciones, Stezano ha llenado tres veces el Palacio de Ferias de Málaga (FYCMA), reuniendo a más de 4.000 profesionales y más de 200 empresas de distintos sectores. Su propuesta conecta con una necesidad real del mercado: aprender a utilizar la IA de forma práctica y rentable.

Entre los beneficios que ofrecerá esta colaboración destacan:

Acceso práctico a herramientas de IA aplicadas al proceso comercial: generación de leads, automatización, atención al cliente, predicción de demanda o análisis de datos.

Capacitación de equipos comerciales y directivos para integrar IA en sus decisiones estratégicas.

Formación presencial en los campus de EIG Education en Málaga, Sevilla y Granada, y ediciones itinerantes por toda la comunidad.

Casos de éxito documentados, que demuestran el impacto real de la metodología en empresas andaluzas.

Certificación conjunta EIG–Stezano, que acreditará la competencia adquirida por los participantes.

El próximo 29 de octubre, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) acogerá la cuarta edición del evento insignia de Stezano, el mayor evento presencial de IA en Andalucía, ahora en alianza con EIG Education.

El encuentro reunirá a empresarios, directivos, profesionales del marketing, ventas y tecnología, y contará con sesiones inspiradoras, demostraciones en directo y casos reales de aplicación de IA en el ámbito de las ventas y la gestión comercial.