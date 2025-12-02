Un edificio sostenible e innovador para el Centro de Visitantes Conejeras del Parque Nacional Sierra de las Nieves

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, han visitado este lunes el avance de las obras del Centro de Visitantes Conejeras del Parque Nacional Sierra de las Nieves, que cuenta con una inversión que ya ha superado los 4 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos NextGenerationEU.

La visita ha permitido conocer sobre el terreno la evolución de un edificio que está llamado a convertirse en el centro de visitantes de referencia de la red de equipamientos de uso público en los espacios naturales de Andalucía. Su diseño bioclimático, su alta eficiencia energética y la integración absoluta con el paisaje lo sitúan como un ejemplo de construcción sostenible en espacios naturales protegidos. La consejera ha explicado que este centro nace para convertirse en puerta de entrada al Parque Nacional, un enclave que en 2021 alcanzó la máxima figura de protección ambiental en España, tras décadas de trabajo de instituciones, municipios y ciudadanía. Esta declaración impulsó un cambio de etapa para Sierra de las Nieves, que desde entonces ha experimentado una intensa transformación en sus infraestructuras, programas de gestión y proyectos de conservación, con una inversión acumulada cercana a los 18,5 millones de euros desde 2021.

El edificio que se está ejecutando en Conejeras representa esa nueva etapa en la que la arquitectura pública se pone al servicio del territorio y se integra en la estrategia de desarrollo sostenible del Parque Nacional. El proyecto ha sido concebido siguiendo los principios de la bioconstrucción, utilizando mayoritariamente materiales renovables para reducir su impacto ambiental y demostrar que es posible levantar infraestructuras de gran relevancia sin renunciar a la eficiencia ni al respeto por el entorno. La estructura principal se basa en madera laminada y paneles industrializados, mientras que para el aislamiento se emplean corcho y fibras vegetales, lo que convierte al edificio en un auténtico sumidero de carbono. El diseño incorpora un gran forjado de madera contralaminada de quince centímetros que soporta una cubierta vegetal de más de noventa toneladas, una solución que contribuye a mantener la temperatura interior y a mejorar el comportamiento energético global del edificio, reforzando además su integración en el paisaje mediterráneo de la zona.

La incorporación de madera como elemento estructural esencial permite compensar las emisiones asociadas a los materiales convencionales utilizados en la cimentación, ya que el edificio se apoya sobre un forjado sanitario de hormigón armado. Esta combinación da lugar a un modelo constructivo innovador que reduce la huella de carbono y demuestra el potencial de la arquitectura sostenible para los equipamientos públicos de nueva generación. La consejera ha señalado que este tipo de actuaciones permiten avanzar en la descarbonización del sector público, al tiempo que generan oportunidades en la cadena de valor de la bioeconomía forestal, una línea estratégica que Andalucía impulsa con firmeza. Como ha indicado, “la arquitectura que nace de la naturaleza y vuelve a ella refuerza la identidad de nuestros espacios naturales y demuestra que la sostenibilidad es compatible con la innovación”.

El Centro de Visitantes Conejeras se está levantando en una ubicación estratégica situada junto a uno de los accesos principales al Parque Nacional y conectada con otros equipamientos de uso público ya existentes. Desde su diseño inicial, el edificio ha sido concebido como un espacio abierto, accesible y pensado para facilitar la comprensión del patrimonio natural. Su planta única y su forma de estrella, inspirada en un copo de nieve, sintetizan el carácter propio del enclave, conocido por ser uno de los grandes refugios de pinsapos (Abies pinsapo Boiss.) y uno de los espacios con mayor riqueza biológica de Andalucía. La distribución interior permitirá albergar zonas interpretativas, áreas expositivas, espacios para la atención a visitantes y un programa didáctico orientado a distintos perfiles de público, lo que lo convertirá en una herramienta clave para fomentar el conocimiento y el respeto hacia este territorio singular.

Reconocimiento internacional

La proyección del centro ha trascendido el ámbito regional y nacional tras haber sido seleccionado para la exposición celebrada este año “Deep Surface: Arquitectura para mejorar la experiencia del visitante en los espacios UNESCO”, organizada por la UNESCO dentro de la 19ª Exposición Internacional de Arquitectura de La Biennale di Venezia. Esta muestra reunió algunos de los centros de visitantes más innovadores del mundo vinculados a espacios Patrimonio de la Humanidad, Reservas de la Biosfera o Geoparques. Conejeras fue el único andaluz y el único asociado a un Parque Nacional y Reserva de la Biosfera entre los seleccionados. La Bienal, referencia internacional desde 1895, valoró especialmente la capacidad del edificio para conectar narrativas, personas y naturaleza, así como su contribución a la accesibilidad, la inclusión y el apoyo a las comunidades locales. Para la consejera, esta elección “ha demostrado que Andalucía puede situarse a la vanguardia internacional de la arquitectura sostenible, proyectando la riqueza de nuestros espacios naturales y el talento que respalda estos proyectos”.

Durante la visita, Catalina García ha explicado que este centro forma parte de una estrategia más amplia para consolidar Sierra de las Nieves como un espacio de referencia dentro de la Red de Parques Nacionales. Esta estrategia se apoya en nuevas infraestructuras, herramientas de gestión y proyectos científicos que están fortaleciendo los valores ecológicos del territorio y mejorando su capacidad para acoger visitantes de forma ordenada y respetuosa. La reciente constitución del Pleno del Consejo de Participación ha reforzado este trabajo, ya que este órgano se ha convertido en un foro fundamental para implicar a ayuntamientos, entidades sociales, universidades y agentes económicos en la gestión del espacio. La consejera ha recordado que, desde su creación en julio de 2021, el Parque Nacional ha sido objeto de medidas clave como la aprobación del decreto que unifica su gestión y la futura formulación del Plan Rector de Uso y Gestión, que ordenará los recursos y garantizará una coherencia jurídica clara en todas las zonas de protección.

El Parque Nacional Sierra de las Nieves alberga algunos de los ecosistemas más valiosos de la Península Ibérica, donde conviven masas de pinsapar, quejigares, encinares, zonas de alta montaña y formaciones kársticas únicas. Para la consejera, la apertura del centro marcará un antes y un después en la forma de acercarse a este patrimonio. Según ha dicho, “el centro ha nacido para ser mucho más que un punto de información; será un espacio para conocer, comprender y emocionarse con uno de los territorios más singulares de Andalucía”.