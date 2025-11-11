Ecovidrio, Paisaje Limpio y 120 alumnos del IES Sierra de Mijas participan en la limpieza de la Playa del Chaparral de Mijas

Este próximo jueves, 13 de noviembre a las 10:00 horas, Ecovidrio, Paisaje Limpio y 120 alumnos del IES Sierra de Mijas participarán en una limpieza de la Playa del Chaparral de Mijas en el marco de la sexta edición del #MovimientoBanderasVerdes.

Esta acción es el resultado del reconocimiento de Mijas dentro de la sexta edición de esta iniciativa, siendo el municipio de Andalucía que mayor puntuación ha obtenido durante la campaña.

El acto contará con la participación del concejal de Playas de Mijas, Daniel Jesús Gómez Teruel; el concejal de Medio Ambiente de Mijas, Marco Cortés Millán; y el coordinador de Ecovidrio en Andalucía, Hugo Recio.