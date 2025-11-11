Limpieza

Ecovidrio, Paisaje Limpio y 120 alumnos del IES Sierra de Mijas participan en la limpieza de la Playa del Chaparral de Mijas

La campaña, premiada por el #MovimientoBanderasVerdes, ha obtenido 6.586 puntos logrados, más de un 50% de incremento sobre la puntuación del ganador del año pasado

Redacción

Málaga |

Ecovidrio, Paisaje Limpio y 120 alumnos del IES Sierra de Mijas participan en la limpieza de la Playa del Chaparral de Mijas
Ecovidrio, Paisaje Limpio y 120 alumnos del IES Sierra de Mijas participan en la limpieza de la Playa del Chaparral de Mijas | Ayuntamiento de Mijas

Este próximo jueves, 13 de noviembre a las 10:00 horas, Ecovidrio, Paisaje Limpio y 120 alumnos del IES Sierra de Mijas participarán en una limpieza de la Playa del Chaparral de Mijas en el marco de la sexta edición del #MovimientoBanderasVerdes.

Esta acción es el resultado del reconocimiento de Mijas dentro de la sexta edición de esta iniciativa, siendo el municipio de Andalucía que mayor puntuación ha obtenido durante la campaña.

El acto contará con la participación del concejal de Playas de Mijas, Daniel Jesús Gómez Teruel; el concejal de Medio Ambiente de Mijas, Marco Cortés Millán; y el coordinador de Ecovidrio en Andalucía, Hugo Recio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer