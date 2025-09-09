El dúo Radio Macandé irrumpe en Málaga para comenzar su gira 'Vuelta al camino'

Radio Macandé vuelve a los escenarios con la gira "Vuelta al camino". El dúo, formado por los linenses Juan Luis Mendoza Moreno y Ernesto Márquez, presenta en este tour una colección de canciones en formato Unplugged, con un EP que incluye sus éxitos "La Lola", "Déjalo conmigo" y "Por qué", y su reciente sencillo "Estoy hartito".

Desde sus inicios en 2002, Radio Macandé ha dejado una huella imborrable en el panorama del flamenco fusión. Su primer álbum, homónimo, les valió un Disco de Oro y el Premio Dial al grupo revelación 2003, consolidándolos como una de las propuestas más singulares de la música española. Con una discografía que incluye álbumes como Mi niña morena (2004), Buena onda (2007) y Soy callejero (2009), el dúo ha sabido evolucionar, incorporando ritmos bailables y pop a su base flamenca, influenciados por maestros como Camarón de la Isla y Paco de Lucía, entre otros.

Con más de dos décadas de trayectoria, Radio Macandé ha llevado su arte a cada rincón de la geografía española, conectando con el público a través de letras cuidadas y basadas en lo cotidiano. Este esperado regreso no solo es una celebración de su carrera, sino también un adelanto de lo que está por venir.

El concierto en Málaga será una cita ineludible para sus seguidores y amantes de la música con alma.