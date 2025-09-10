La Dra. Estela Díaz asume la dirección médica del Hospital Vithas Málaga

La doctora malagueña Estela Día Sánchez ha sido nombrada nueva directora médica del Hospital Vithas Málaga, en sustitución de la Dra. Carmen Cortes quien se ha acogido recientemente a su jubilación.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, la Dra. Díaz es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, especialización realizada en el Hospital Regional de Málaga en 2012. Posee también el título de Doctora por la Universidad de Málaga en el Programa de Doctorado de Biomedicina, Investigación Traslacional y Nuevas Tecnologías en Salud.

Tras finalizar la mencionada especialidad en Medicina Familiar, compaginó diferentes puestos tanto en la medicina pública como privada, siendo en esta última, y siempre dentro del Grupo Hospitalario Vithas, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Dentro de ella, cabe destacar su papel como coordinadora médica durante dos años de los centros médicos Vithas Torremolinos, Rosaleda, Limonar, Rincón de la Victoria, Torre del Mar y Nerja para, posteriormente y hasta hace unos días, asumir la dirección del Servicio de Urgencias del Hospital Vithas Málaga.

Para José María Baena, gerente del Hospital Vithas Málaga, “la Dr. Díaz reúne de sobra todas los requisitos necesarios para este puesto, ya no solo por sus sobradas competencias profesionales, sino también por la enorme calidad humana que atesora y que la ha convertido en una figura referente y querida para el resto de los compañeros y empleados de nuestro hospital”.