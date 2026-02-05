Los dos hidalgos de Verona de William Shakespeare el 20 y 21 de febrero en el Teatro del Soho CaixaBank

El 20 y 21 de febrero el escenario del Teatro del Soho CaixaBank acoge Los dos hidalgos de Verona, un clásico escrito por uno de los autores más célebres de la literatura universal, William Shakespeare. Se trata de una de sus primeras comedias y explora las tensiones entre la amistad y el amor. En la dirección, se encuentra el aclamado director británico Declan Donnellan, uno de los más grandes especialistas en Shakespeare en el mundo, galardonado con cuatro Premios Olivier, la Orden de Carlomagno de Andorra, el Premio Internacional Stanislavski de Moscú y el León de Oro de Venecia, entre otros. Una gran coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, LaZona Teatro y Cheek by Jowl.

Esta adaptación de la mano de Donnellan y el diseñador de teatro británico Nick Ormerod cuenta con un gran reparto encabezado por Jorge Basanta, Prince Ezeanyim, Alberto Gómez Taboada, Rebeca Matellán, Manuel Moya, Alfredo Noval, Goizalde Núñez, Antonio Prieto e Irene Serrano.

Las funciones en Málaga serán el viernes 20 y sábado 21 de febrero a las 19:00 horas. Las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.