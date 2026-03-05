Una docena de bares y restaurantes participa en la III Ruta de la Tapa de Periana, todas de elaboración exclusiva y con el AOVE verdial como ingrediente común

La Ruta de la Tapa la conforman una docena de bares y restaurantes del municipio. El precio de las tapas es de 2,5 euros.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el ‘tapaporte’ que se podrá encontrar en los establecimientos participantes. Las 100 primeras personas que lo completen recibirán una camiseta además de entrar en un sorteo de cinco vales de 50 euros para consumir en los establecimientos participantes. Los tapaportes deberán ir sellados por los bares y restaurantes donde se degusten las tapas. Cada una de ellas hay que valorarlas del 1 al 12, “sin repetir ninguna puntuación, lo que permitirá elegir las tapas mejor valoradas del evento”.

El sorteo se realizará el día 23 de marzo a las 13:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y será público para todo aquel que desee asistir.