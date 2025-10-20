Il Divo llega a Málaga con su gira "Closer"

El grupo, formado por Urs Bühler, David Miller, Sébastien Izambard y Steven LaBrie, ofrecerá un recorrido por los grandes éxitos que han marcado su extraordinaria trayectoria, además de nuevas interpretaciones que reflejan la evolución y madurez artística del cuarteto.

El 7 de diciembre, IL DIVO actuará en Málaga, en el emblemático Palacio de Deportes Martín Carpena. Será una noche única en las que el público podrá disfrutar en directo de temas emblemáticos como “Regresa a mí”, “Hallelujah”, “Unbreak My Heart (Regresa a mí)”, “Time to Say Goodbye” o “Por ti seré”, entre muchos otros.

Con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, IL DIVO se ha consolidado como el grupo vocal pop lírico más exitoso de todos los tiempos, reconocido por su capacidad para fusionar la ópera con la música popular y emocionar a audiencias de todos los continentes.

La gira “Closer” supone un reencuentro íntimo entre IL DIVO y su público, celebrando su legado con una producción elegante y envolvente que promete una experiencia musical inolvidable.