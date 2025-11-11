Il Divo, Así Canta Jerez en Navidad y Niña Pastori dan la bienvenida a la Navidad en Málaga con 3 noches musicales en el Martín Carpena

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga se convertirá en el epicentro musical del inicio de diciembre con tres conciertos excepcionales que prometen emocionar al público y llenar de magia la antesala de la Navidad. Tres noches consecutivas, tres estilos únicos y una sola cita con la emoción: Il Divo (7 de diciembre), Así Canta Jerez en Navidad (8 de diciembre) y Niña Pastori (9 de diciembre).

El domingo 7 de diciembre, el cuarteto vocal más internacional, Il Divo, parará en la ciudad con su Closer Tour en el que ofrecerá un espectáculo emotivo y cercano, cargado de clásicos y nuevas versiones con una puesta en escena cuidada y envolvente que muestra la faceta más emotiva del grupo. Una cita imprescindible para los amantes de la música y las grandes voces.

El lunes 8 de diciembre, Así Canta Jerez en Navidad traerá a Málaga el inconfundible compás del arte jerezano con su propuesta “Ya llegó la Fiesta”, con una puesta en escena única, nuevas canciones y las más aclamadas por el público, la agrupación llega con una celebración que hará vibrar al público con la energía y el duende de sus artistas.

El martes 9 de diciembre, le llega el turno a Niña Pastori con su espectáculo “Navidad con Niña Pastori”, una cita muy esperada en la que la artista gaditana presentará su repertorio más navideño, con esa voz y ese arte que la han convertido en una de las grandes figuras de la música española.

