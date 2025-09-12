El diseñador malagueño Rafael Urquizar repasa su carrera en Onda Cero

La colección PARASCEVE es una propuesta singular inspirada en la luna de Semana Santa y en sus colores, olores y sensaciones, en definitiva, en la pasión de Urquízar por Málaga. Por su parte, este desfile también cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, en su estrategia de apoyo al tejido productivo malagueño e industria de la moda, como generador de empleo y riqueza.

Urquizar ha agradecido a las instituciones que representan por el apoyo a la moda malagueña y por contribuir a que el nombre de Málaga, a través de sus colecciones, tenga proyección internacional en la industria de la moda.

PARASCEVE nace de la inspiración en la primera luna llena de primavera, la que ilumina el Viernes Santo y anuncia el inicio de un nuevo ciclo en la naturaleza. La colección refleja la pasión, el dolor y la esperanza, con referencias directas a la luz de la luna atravesando vidrieras, símbolo de espiritualidad y renacimiento.