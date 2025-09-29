La Diputación facilita el primer contrato laboral a un centenar de titulados universitarios y de FP con una inversión de 1,7 millones

La Diputación de Málaga ha puesto en marcha la novena edición del Programa Primera Oportunidad , al que destina este año 1,7 millones de euros para facilitar la primera contratación de un centenar de graduados universitarios y titulados en Formación Profesional. Este plan, que se puso en marcha en el año 2016, ha promovido en este tiempo el primer empleo a 692 jóvenes de la provincia (521 con titulación universitaria y 171 de FP; 374 mujeres y 318 hombres), con una inversión total de 11,5 millones de euros.

De los 1,7 millones de euros del programa de este año, un total de 1,1 millones se destinarán a la contratación de jóvenes graduados universitarios y 600.000 euros a titulados de FP. Con ese dinero se subvencionará el 85% del coste salarial y Seguridad Social (cuota patronal) si la actividad económica se realiza en un municipio menor de 20.000 habitantes y el 70% si se trata de una localidad mayor.

El plazo de presentación de las solicitudes estará abierto hasta el 22 de diciembre y las ayudas a empresas, autónomos y profesionales se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de presentación hasta agotar presupuesto.

Los jóvenes tienen que ser menores de 30 años (35 en el caso de personas con diversidad funcional) y pueden ser contratados por un periodo de 6 a 12 meses.