La Diputación colabora con la VIII Muestra Internacional de Arte Naíf de Riogordo

Hasta el 30 de agosto, la Asociación Cultural Academia Malagueña de las Artes y de las Letras organiza la VIII Muestra Internacional de Arte NaÏf en el Museo Etnográfico de Riogordo. La exposición, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga, reunirá obras de más de treinta artistas procedentes de diferentes nacionalidades.

El encuentro Internacional de Arte Naíf surgió en Málaga en el año 2016 bajo el patrocinio de la Diputación Provincial. El evento recibió el reconocimiento de artistas de toda Europa, Hispanoamérica, Estados Unidos, Rusia y Marruecos, y desde la ciudad polaca de Katowice, referente esta corriente artística, nombraron a Málaga ‘Capital del arte Naíf del sur de Europa’. En la segunda edición, celebrada también en Málaga en 2017, participaron 90 artistas de más de cincuenta países, y a la inauguración asistieron más de 700 personas de diferentes partes del mundo. Desde 2018, el encuentro se viene celebrando en el municipio de Riogordo bajo la denominación de Muestra Internacional de Arte Naíf.

La exposición está compuesta por 64 obras bajo el título 'El arte une al mundo' y participan artistas de diferentes países (Israel, Palestina, Rusia, Ucrania y España) con sus trabajos donde se representan las diferentes formas de pintura Naíf, desde la más primitivista al estilo más depurado del Naíf Limpista, estilo nacido en Málaga que ha sido adoptado en toda Europa y en diferentes partes del mundo.

El Museo Etnográfico de Riogordo está abierto de jueves a domingo con el horario de verano de jueves, de 10.00 a 14.00 horas; viernes y sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, y domingos, de 09.00 a 17.00 horas.