La Diputación acoge un foro con la participación de mujeres líderes que inspiran a nuevas generaciones

II Foro Mujeres que Cambian el Mundo

El programa ha arrancado con una conversación sobre liderazgo femenino, compromiso y nuevas formas de generar impacto positivo, en la que han participado Laura Baena (fundadora del Club de Malasmadres), Marta Pérez Dorao (presidenta ejecutiva de Fundación Inspiring Girls), Sonia Díez (experta en educación y empresaria) y Cristina Rico (directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen de Fundación Unicaja Fundación Unicaja).

A continuación, Hayat Traspas, fundadora de Save a Girl Save a Generation, una ONG que lucha contra la mutilación genital femenina (MGF), el matrimonio forzado y cualquier forma de violencia contra la mujer, ha hablado sobre cómo el lenguaje y la forma en la que los medios abordan temas como la mutilación genital femenina puede contribuir a revictimizar a las mujeres que han pasado por esta experiencia o, por el contrario, empoderarlas.

Los asistentes al evento también han podido conocer cómo un grupo de veinteañeras sin experiencia en el mundo del emprendimiento o del periodismo han conseguido crear una cabecera, Ac2ality, que ha cambiado la forma de contar las noticias en las redes sociales. Una de sus fundadoras, Paula Muñoz, ha charlado sobre su experiencia con Esther Valdivia (editora de Mujeres a Seguir) y Elisa Brustoloni (CEO de Dentsu X).

Las protagonistas de la siguiente conversación son referentes del sector tecnológico como Paloma Castellano (directora general de Wayra, la plataforma de innovación abierta de Telefónica), María Garaña (CEO global de ClarkeModet), Cristina González Pitarch (general manager EMEA de Google Cloud Security) y Natalia Pérez (directora de comunicación, innovación y relaciones institucionales de Málaga TechPark), que han hablado sobre cómo la revolución tecnológica está cambiando la manera en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos.

Después, Kaajal Mansukhani, responsable de comunicación de Freepik, empresa malagueña convertida en un líder mundial del diseño y los recursos gráficos demostrará que las nuevas herramientas digitales pueden facilitar la misión de emprender en un práctico workshop.

También hay espacio para que compañías que están impulsando proyectos que están dejando una huella positiva en el mundo compartan sus aprendizajes. Del poder de las marcas con propósito hablarán Elena Fernández (directora de marketing de Samsung), Beatriz Navarro (directora de marketing de Renault) y Esther Morell (directora de marketing y comunicación de Ilunion).

Por último, ‘Sin miedo a cruzar la meta’ es el título de la charla que ofrecerá Carmen Giménez. Tras perder la movilidad de las piernas y a uno de sus hijos, Giménez encontró en el deporte una nueva motivación que la llevó a convertirse en campeona de España de atletismo adaptado y a crear Run for You, un proyecto dedicado a visibilizar el deporte adaptado y a ayudar a personas con y sin discapacidad a compartir espacios y recursos.

Mujeres a Seguir

Mujeres a Seguir es un magacín, editado por Publicaciones Profesionales SLU, que nació en 2016 con el objetivo de hacer una revista dirigida al público femenino, pero con un planteamiento diferente al habitual en las revistas femeninas. Desde su nacimiento, el foco social y la promoción de valores como la igualdad, la diversidad o el respeto al medio ambiente han sido señas de identidad de MAS. De ahí el lema de nuestra cabecera: ‘Información para mujeres que suman’. Desde 2014, los Premios Mujeres a Seguir distinguen anualmente el talento femenino.