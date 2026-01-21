El Dr. Diego Toledo, nuevo coordinador del Área de Urgencias del Hospital Vithas Málaga

El Hospital Vithas Málaga ha nombrado recientemente al Dr. Diego Luis Toledo García como nuevo coordinador de su Área de Urgencias, sustituyendo a la Dra. Estela Díaz Sánchez quien el pasado mes de octubre asumió la dirección médica del centro.

Graduado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, el Dr. Toledo es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, formación realizada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Tras finalizar dicha etapa en 2020, trabajó en varios hospitales públicos de las provincias de Córdoba y Jaén, siempre con dedicación exclusiva al ámbito de las urgencias. Desde 2022, y hasta su incorporación a Vithas Málaga, ha formado parte del Ser-vicio de Urgencias del Hospital Vithas Xanit Internacional.

Más allá de su especialidad, el nuevo coordinador del Área de Urgencias ha seguido completando su formación con diversos estudios de posgrado relacionados con la medicina de emergencias, como los de Experto en Patología Vital Urgente y en Medicina Tropical y enfermedades infecciosas, este último por la Universidad Católica de Valencia. Aparte, también cuenta con un Máster en Ecografía Clínica.