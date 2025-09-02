Descubren que las proteínas de origen humano que causan el alzheimer provocan daños más severos que las de ratón

Un equipo de investigadores del grupo “Neuropatología de la Enfermedad de Alzheimer” (NEUROAD) de IBIMA Plataforma BIONAND que lidera Antonia Gutiérrez Pérez, con participación también del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga y el Institute for Memory Impairments and Neurological Disorders de la Universidad de California, Irvine (EE. UU.) han descubierto que las proteínas que causan el alhzeimer se propagan de forma diferente dependiendo de si provienen de cerebros humanos o de modelos de ratón. Según el investigador principal del estudio, David Baglietto, “comprender las particularidades de las semillas patogénicas nos acerca a tratamientos más precisos y adaptados a cada variante de Alzheimer”. El siguiente paso será explorar cómo modificar o neutralizar estas semillas mediante anticuerpos o pequeños compuestos.

La Enfermedad de Alzheimer, que afecta a casi 50 millones de personas en todo el mundo y cuya cifra se prevé que se duplique para 2050, se caracteriza por la acumulación de dos proteínas mal plegadas las cuales, al desplegarse de manera anómala, actúan como "semillas" que capturan a sus versiones sanas y las convierten en copias patológicas. Este proceso de propagación explica la expansión de las lesiones a distintas regiones del cerebro, aunque hasta ahora no se entendía por qué las semillas humanas y las de otros mamíferos se comportan de manera distinta.