DEKRA abre un nuevo laboratorio de evaluación de la ciberseguridad de semiconductores y productos digitales en Málaga

La compañía anuncia la apertura de un nuevo laboratorio especializado en evaluación y certificación de ciberseguridad para semiconductores y productos digitales en Málaga. Este hito corporativo refuerza el posicionamiento de DEKRA como proveedor líder en pruebas, evaluación y certificación de sistemas embebidos y nuevas tecnologías.

El laboratorio recién inaugurado será un centro de referencia y excelencia que fortalecerá la posición de la ciudad de Málaga y la comunidad autónoma de Andalucía como referente nacional e internacional en la oferta de servicios a fabricantes de productos digitales y sistemas embebidos.

Estas instalaciones cuentan inicialmente con una plantilla de 40 profesionales, y se prevé superar el centenar en los próximos cinco años, ampliando la capacidad de la empresa para dar respuesta a los retos actuales y futuros en ciberseguridad, inteligencia artificial y seguridad funcional, en un mundo cada vez más conectado y expuesto.

“Garantizar la seguridad y la confianza digital en todas las fases del ciclo de vida de los semiconductores es fundamental, ya que pueden surgir vulnerabilidades en cualquier momento durante la producción, el suministro o el uso”, afirma Peter Laursen, director de operaciones de DEKRA. “Con la apertura de un laboratorio en Málaga dedicado a evaluar la ciberseguridad de los semiconductores, DEKRA facilita la innovación de los clientes al tiempo que mantiene la confianza digital, ya que no se trata sólo de proteger un producto, sino de contribuir a proteger todo el ecosistema del mundo digitalizado en el que vivimos”.

Servicios clave para la confianza digital

El nuevo laboratorio de ciberseguridad de DEKRA ofrece servicios integrales de evaluación y certificación en el ámbito de la confianza digital, que abarcan toda la cadena de valor del producto. Esto incluye pruebas y evaluaciones de sistemas en chip (SoC) y sistemas integrados, así como productos conectados, soluciones de inteligencia artificial y servicios de certificación. A través de este enfoque integrado, DEKRA ayuda a sus clientes a cumplir con las normas y regulaciones europeas e internacionales, incluida la Ley de Ciberresiliencia (CRA) y la Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED).

Entre los servicios clave que se ofrecerán:

Estándares internacionales como Common Criteria y FIPS 140-3, enfocados en la evaluación de seguridad y criptografía.

Evaluaciones locales como LINCE o CPSTIC, servicios de evaluación y certificación en el marco del Centro Criptológico Nacional (CCN).

Servicios para la industria como SESIP, referente en la evaluación de plataformas de Internet de las Cosas y PSA, validación de seguridad para plataformas hardware y software.

El laboratorio está orientado a las principales industrias en las cuales DEKRA ya lleva ofreciendo servicios de ciberseguridad durante décadas: Automoción, Sector Salud, Industrial, Internet de las Cosas (IoT), Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y Sistemas en Chip.

Con esta apertura, DEKRA refuerza de manera significativa su red global de laboratorios, consolidando Málaga como su centro de referencia en servicios de evaluación y certificación para la ciberseguridad a nivel internacional.

Para más información DEKRA Digital Trust Services.