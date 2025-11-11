El Debate de la Gala Michelín 2025, que se celebrará en Málaga, pone el foco en la importancia de la formación

El debate se ha centrado en los retos de la formación en un sector dinámico, exigente y en plena evolución. Un espacio para reflexionar sobre cómo formar a los profesionales que liderarán la gastronomía del futuro, combinando técnica, creatividad, gestión y sensibilidad cultural.

En esta cita han participado Pablo Márquez, director de gastronomía de MCC Madrid Culinary Campus; Idoia Calleja, directora de Formación Permanente de la Facultad de Gastronomía del Basque Culinary Center; Mano Soler, director general de Les Roches-Marbella; Cristina Guerrero, responsable académica de Escuelas de Hostelería de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; los chefs Juan Carlos García y Cristina Cánovas, el empresario y sumiller Marcos Granda y la periodista Julia Pérez.