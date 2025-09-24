El cupón de la ONCE reivindica ‘Turismo accesible para disfrutar en igualdad’ e Ilunion Hotels demuestra que es posible

El Grupo Social ONCE reivindica la accesibilidad en el turismo como una palanca de inclusión y de mejora social. Por eso, la ONCE dedicará su cupón del sábado, 27 de septiembre, al Día Mundial del Turismo con el lema ‘Turismo accesible para disfrutar en igualdad’, e Ilunion Hotels abre sus puertas para demostrar que un establecimiento accesible y amable es posible para todos y todas.

Cinco millones y medio de cupones de la ONCE llevarán por toda España la importancia de un ocio turístico accesible para todas las personas, hecho que demuestran los 31 establecimientos de Ilunion Hotels, cuyo lema principal es “Turismo con todos incluidos”.

El director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, y la directora del Ilunion Málaga, Mar Almagro, han presentado este cupón en un evento en el que, además, han podido comprobar cómo es posible contar en un hotel con habitaciones plenamente accesibles para todas las discapacidades y también con espacios de deambulación, restauración, ocio o disfrute (como las piscinas) con capacidades para ser usadas por toda la ciudadanía, sin exclusión.

Marcelo Rosado defendió el turismo como sinónimo de libertad, conocimiento y bienestar aunque para muchas personas con discapacidad -advirtió-, todavía puede ser un camino lleno de obstáculos. “El turismo accesible no solo es justo: Es más humano y más moderno. Porque cuando incluimos a todos, ganamos todos”, subrayó.

Durante el acto, trabajadores con discapacidad del Ilunion Málaga explicaron su experiencia laboral en el hotel y su modelo inclusivo de servicio, ejemplo de que otro modelo de turismo es posible, según ha destacado la directora de Ilunion Málaga, Mar Almagro.

Al acto también asistieron el teniente alcalde de Turismo y Promoción de la ciudad, Jacobo Florido y la diputada delegada de contratación y atención al municipio de la Diputación de Málaga, Salomé Hidalgo, entre otros representantes de la Organización y el sector hotelero.

El Grupo Social ONCE defiende y lucha por un turismo al que todas las personas, con o sin discapacidad, tengan acceso y puedan disfrutar en igualdad de condiciones. Para ello ha firmado cuerdos y desarrollado acciones en este sentido en todos los puntos de la geografía, además de participar e impulsar el turismo accesible en foros dentro y fuera de España.