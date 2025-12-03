Culmia inicia las obras de su promoción Cala Swing Mijas en la Costa del Sol

Las viviendas cuentan con opciones de uno, dos y tres dormitorios y todas ellas disponen de grandes ventanales y terrazas, lo que facilita la entrada de luz natural en las estancias. Asimismo, los bajos de Culmia Cala Swing Mijas disponen de jardín. La promoción está también equipada con numerosas zonas comunes, entre las que cabe destacar una piscina comunitaria, un Espacio Gym, un Espacio Club Social y amplias zonas ajardinadas. Además, los residentes cuentan con la aplicación Culmia Home, que permite gestionar las puertas comunitarias, los buzones inteligentes y la reserva de zonas comunes con mayor facilidad.

La promoción cuenta con calificación energética A, impulsada por una instalación de alta eficiencia centralizada de aerotermia en el edificio para producción de agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción, con contadores individuales de consumo. El conjunto residencial incorpora también los sellos propios de Culmia, Jade y Cuarzo, que certifican su compromiso con la sostenibilidad y la salud en el hogar.

En materia de sostenibilidad, el sello Jade cuenta con la calificación ‘Advanced’, ya que Culmia Cala Swing Mijas incorpora medidas que impulsan el uso de transportes alternativos de bajo impacto ambiental, la protección del entorno y la biodiversidad, la reducción del consumo energético y el uso de energías renovables, y el aprovechamiento de la tecnología y la digitalización. Asimismo, promueve prácticas de reciclaje y la reutilización de materiales.

En cuanto a la salud, la promoción también ha alcanzado la calificación ‘Advanced’ del sello Cuarzo. Esto se debe a la creación de espacios comunes pensados para favorecer la convivencia en un entorno verde y saludable, la aplicación de soluciones constructivas que garantizan el confort interior, la elección de materiales y sistemas de ventilación que asegura una óptima calidad del aire, así como estrategias pasivas y activas que mantienen condiciones adecuadas de temperatura y humedad. También la minimización de la contaminación acústica y el fomento de una iluminación natural.

Culmia Cala Swing Mijas se encuentra en un entorno residencial tranquilo, a escasos metros del Calanova Golf Club, en el Valle del Golf de Mijas, y a solo 5 minutos en coche de la localidad de La Cala de Mijas, con todos los equipamientos y servicios necesarios

a su alcance. También tiene rápido acceso a las mejores playas de la Costa del Sol.

Asimismo, cuenta con buenas comunicaciones con Marbella y Fuengirola y el resto de las localidades malagueñas a través de las vías AP-7 y A-7. Además, cabe destacar también que la promoción se encuentra a solo 30 minutos del aeropuerto de Málaga.En palabras de Celso Gómez, director territorial Centro-Norte-Sur en Culmia: “Con el inicio de obras de Culmia Cala Swing Mijas empezamos a dar forma a un residencial diseñado para el bienestar y la comodidad de los residentes, con amplios espacios, jardines, piscina, gimnasio y cercanía a todos los servicios necesarios. Nuestro objetivo es facilitar un estilo de vida equilibrado con el confort en el centro del día a día”.

Desde 2013, Culmia ya ha entregado más de 8.000 viviendas en más de 126 promociones.