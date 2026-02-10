La Cueva del Tesoro de Rincón de la Victoria bate un nuevo récord histórico con 146.581 visitas en 2025

La Cueva del Tesoro de Rincón de la Victoria ha alcanzado en 2025 un nuevo récord histórico de visitantes, con un total de 146.581 personas, lo que supone un incremento del 8,06 % con respecto al ejercicio anterior.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha valorado muy positivamente estos datos y ha destacado que “la Cueva del Tesoro se ha consolidado como uno de los grandes referentes turísticos y culturales de la provincia de Málaga, fruto de una gestión continuada, de la mejora constante de la experiencia del visitante y de una apuesta firme por la promoción turística del municipio”.

En la misma línea, el concejal de Turismo y Cuevas, Antonio José Martín (PP), ha subrayado que “la cavidad continúa arrojando excelentes cifras de visitantes y vuelve a cerrar el mejor año de su historia desde su apertura al público”. Asimismo, ha señalado que “existe un enorme y creciente interés por conocer la única cueva de origen marino visitable en Europa y una de las tres existentes en todo el mundo”.

Durante el segundo semestre de 2025, la cavidad recibió 82.760 visitas, una cifra muy similar a la registrada en el mismo periodo del año anterior, lo que confirma la estabilidad y fortaleza de su atractivo turístico a lo largo de todo el año.

El público de nacionalidad española continúa siendo mayoritario, con un total de 84.427 visitantes en 2025. Andalucía se mantiene como la principal comunidad emisora, con 67.293 visitas, seguida de la Comunidad de Madrid, que alcanzó las 6.389 y experimentó un destacado crecimiento del 104,31 %.

En cuanto al turismo internacional, 2025 ha sido un año especialmente positivo, con importantes incrementos en mercados clave. Las nacionalidades extranjeras que más visitaron la Cueva del Tesoro fueron Alemania, con 8.060 visitantes y un aumento del 68,83 %, seguida del Reino Unido, con 7.023. Le siguen Francia, Polonia, Italia, Países Bajos y la República Checa.

En este contexto, el alcalde ha resaltado que “el notable aumento del turismo internacional demuestra que la Cueva del Tesoro está ganando peso en los mercados europeos y refuerza nuestra estrategia de promoción exterior”.

Asimismo, el edil ha recordado que, durante el pasado año, la Cueva del Tesoro fue distinguida por segundo año consecutivo con el prestigioso premio Travellers’ Choice 2025 de TripAdvisor, un reconocimiento basado en las valoraciones reales de los visitantes que sitúa a la cavidad entre el 10% de las mejores experiencias turísticas del mundo.

Por su parte, la Cueva de la Victoria ha registrado en 2025 un total de 1.832 visitantes, frente a los 1.599 de 2024, lo que supone un incremento del 14,57 %. La mayoría de las visitas procedieron de Andalucía (747) y Madrid (423). Entre los visitantes extranjeros destacaron los de nacionalidad alemana y británica, seguidos de polacos, estadounidenses y suizos.

La Cueva de la Victoria ofrece una experiencia guiada por expertos, enmarcada en una actividad de turismo espeleológico activo de gran relevancia histórica y arqueológica, que permite descubrir los albores de la humanidad a través de un enclave con más de 30.000 años de historia.

Por último, el yacimiento de Villa Antiopa recibió en 2025 un total de 11.858 visitantes, y “seguiremos trabajando para incrementar esta cifra y consolidarlo como el referente patrimonial que ya es”.

El edil ha recordado que “hace unos años, cuando comenzamos a promocionar e incentivar las visitas a la Cueva del Tesoro, las cifras eran muy inferiores, en torno a los 20.000 visitantes, y hoy alcanzamos registros históricos. Nuestro objetivo ahora es que Villa Antiopa siga ese mismo camino y logre cifras igualmente relevantes”, ha señalado Martín.

En esta labor, se ofrecen visitas guidas, se desarrolla una programación de actividades dinamizadoras que incluye visitas temáticas inspiradas en las festividades del calendario romano, conocidas como calendas, así como acciones promocionales en colaboración con medios de comunicación, periodistas especializados e influencers.

Villa Antíopa, una de las villas romanas del siglo III d. C. mejor conservadas de Andalucía, ofrece visitas guiadas que permiten conocer las distintas estancias que la componían, desde las dependencias privadas hasta los amplios salones destinados a la recepción y el ocio.