La Cueva de Nerja finaliza su temporada alta con un equilibro entre las visitas y la conservación de este BIC

La Cueva de Nerja ha finalizado sus meses de temporada alta guardando el necesario equilibrio entre las visitas y la conservación de este Bien de Interés Cultural (BIC). Así, en los meses de junio, julio y agosto de 2025 se ha alcanzado en cifras de visitantes un número muy similar al de 2024, superándose los 197.000 al igual que el año pasado.

En estos meses citados se mantiene, por lo tanto, la línea de anualidades anteriores, siempre bajo los criterios de responsabilidad hacia el BIC que tiene la Fundación Cueva de Nerja.

El flujo de este periodo que corresponde al de máxima afluencia para la cavidad ha estado vigilado, en todo momento por el Instituto de Investigación Cueva de Nerja, entidad que cuida de la conservación de la gruta y del adecuado mantenimiento de parámetros, el objetivo principal de esta fundación.

Ante estos datos, Javier Salas, presidente de la Fundación Cueva de Nerja y subdelegado del Gobierno en Málaga, ha manifestado la importancia y necesidad del equilibrio entre mostrar este Bien de Interés Cultural al mundo -a todos esos visitantes, nacionales e internacionales, que buscan contemplarlo- y la de cuidar de él para que las futuras generaciones puedan seguir visitándolo.

