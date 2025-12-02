Cuando el Mediterráneo se reinventa: Cena a 4 manos en El Lago

El evento se celebrará en el restaurante El Lago, situado en un entorno natural con vistas al lago y rodeado de vegetación, ideal para disfrutar de una experiencia culinaria memorable en un ambiente elegante y relajado. Las plazas son muy limitadas y es imprescindible reservar con antelación.

Durante la velada, los comensales podrán disfrutar de un menú degustación cuidadosamente diseñado, que combina el respeto por el producto local con técnicas innovadoras. Entre las propuestas destacan los snacks de tartelette de tarama y bottarga y waffle sandwich con charcutería de cabra y queso Payoyo, los aperitivos de crudo de gamba roja y tartar de gamba de Motril con caviar Palo Cortado, los platos principales de rodaballo con yuzu y avellana y dúo Wagyu & langosta con salsa de foie gras y pimientos confitados, y los postres panna cotta con jarabe de especias, cítricos pochados y pistacho, y helado Fior di Latte con caviar negro y champagne, acompañados de los tradicionales petit fours. Menú degustación: 185 € | Maridaje de vinos: 45 €. Una combinación que convierte la cena en un auténtico viaje sensorial, lleno de sabor, elegancia y sorpresa.

Sobre los chefs

Kevo Etoyan Nacido y criado en Beirut, Kevo se formó junto a chefs de renombre y ha cocinado alrededor del mundo, perfeccionando un estilo artístico, instintivo y contemporáneo. Hoy dirige ECCENTRICO KITCHEN en Lyon, Francia, donde combina sus raíces mediterráneas con innovación y técnicas modernas, creando platos expresivos, meticulosamente presentados y llenos de personalidad.

Milos Zdravkovikj Originario de Serbia, Milos se formó en la Escuela Superior de Turismo y Gestión Hotelera de la Universidad de Belgrado. Tras trabajar en restaurantes de referencia en Marbella, en 2020 se incorporó a El Lago como chef ejecutivo, liderando su propuesta gastronómica. Su filosofía combina producto local, sostenibilidad y kilómetro cero, reforzando la identidad de El Lago como referente de alta cocina en la Costa del Sol.