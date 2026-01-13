¿Cuál es la normativa actual sobre la baliza V16?

Despedíamos el año 2025 sabedores del aviso de la DGT en el que nos indicaba que, a partir del 1 de enero de este año, sería obligatorio el uso de la baliza V16 en nuestros vehículos para señalizar su ubicación en caso de contratiempos quedando suprimido el uso de los triángulos que debíamos poner a pie de carretera, indicando unos metros antes que el vehículo se encontraba parado en el arcén. Pues bien, debido a no pocas quejas, la Dirección General de Tráfico ha cambiado sus directrices y generando con ello, no pocas dudas de cómo se debe actuar en carretera si nuestro vehículo queda detenido.

Para saber cuál es la situación actual, en 'Resuelve Tus Dudas' contactamos con el experto en seguridad vial, Carlos Sedano, que nos aclara la normativa vigente como, por ejemplo, si una vez puesta la baliza en el techo del coche que se encuentra detenido en el arcén, y tras poner los triángulos si es que hemos optado también por esta opción, ¿debemos permanecer en el interior del vehículo? o a qué sanciones nos exponemos de incumplir algunas de las normativas actuales entre otras cuestiones.

Por cierto, España es el único país que obliga al uso de la baliza por lo que también preguntamos a Carlos Sedano si este es un asunto que debe preocupar a los conductores extranjeros que circulan por las carreteras nacionales procedentes de otros países.