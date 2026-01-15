Croquetas cremosas, recetas tradicionales y versiones con firma: estos son los lugares imprescindibles para celebrar el Día Internacional de la Croqueta

Restaurante Picador (La Zambra Resort) – Mijas, Málaga

Ubicado en el hotel 5 estrellas La Zambra Resort, Picador es un restaurante que rinde homenaje al recetario tradicional andaluz desde una mirada actual, con una propuesta pensada para compartirse y disfrutarse alrededor de la mesa.

Su cocina se apoya en el producto, la tradición y una ejecución cuidada, recuperando recetas reconocibles y actualizándolas con técnica, criterio y respeto absoluto por el sabor.

En este contexto, la croqueta se consolida como uno de los bocados más representativos de la carta: una elaboración honesta, bien ejecutada y sin artificios, que conecta directamente con la esencia de su propuesta gastronómica.

Croquetas para celebrar el Día de la Croqueta:

Croquetas de bogavante – 20 €

Croquetas de morcilla, queso de flores y miel de trufa – 16 €

Dos propuestas que dialogan entre mar y tierra y reflejan fielmente la filosofía de Picador: sabor, producto y placer alrededor de la mesa