'Croque Gamba Style' del establecimiento Pez Lola, representará a Málaga en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos 2026

La Ruta de la Tapa ‘Sentir Málaga Tapa a Tapa’, evento organizado por la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) ha llegado a su fin tras la celebración de la gran final en la sede de Cerveza San Miguel. Esta iniciativa de los hosteleros malagueños partía con el objetivo de resaltar el talento gastronómico local y escoger la tapa que representará oficialmente a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026, organizado por Hostelería de España.

La tapa elegida como ganadora de entre los 12 establecimientos finalistas -seleccionadas por votación popular entre más de 60 participantes- ha sido ‘Croque Gamba Style’ presentada por el establecimiento Pez Lola por la chef Carmen Esteban, que acudirá a la cita nacional que tendrá lugar el mes que viene en Madrid, en el marco de la feria Madrid Fusión.

El jurado estuvo compuesto por los cocineros Diego Gallegos, del restaurante Sollo, con una estrella Michelin, y por José Carlos García del restaurante JCG, también estrella Michelin.

Diego Gallegos, reconoció la dificultad para la elección definitiva de los ganadores entre todos los finalistas, mientras que José Carlos García, por su parte, elogió a todos los participantes en la Ruta de la Tapa.

Javier Frutos, por último, presidente de MAHOS, resaltó el alto nivel mostrado por todos los participantes, y ya apunta a la celebración de la edición del año 2026.