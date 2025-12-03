RUTA DE LA TAPA 'SENTIR MÁLAGA TAPA A TAPA'

'Croque Gamba Style' del establecimiento Pez Lola, representará a Málaga en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos 2026

La tapa 'Croque Gamba Style' de la chef Carmen Esteban del establecimiento Pez Lola, ha sido la vencedora de la Ruta de la Tapa 'Sentir Málaga Tapa a Tapa', evento organizado por MAHOS y Cerveza San Miguel.

Redacción

Málaga |

La Ruta de la Tapa ‘Sentir Málaga Tapa a Tapa’, evento organizado por la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) ha llegado a su fin tras la celebración de la gran final en la sede de Cerveza San Miguel. Esta iniciativa de los hosteleros malagueños partía con el objetivo de resaltar el talento gastronómico local y escoger la tapa que representará oficialmente a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos 2026, organizado por Hostelería de España.

La tapa elegida como ganadora de entre los 12 establecimientos finalistas -seleccionadas por votación popular entre más de 60 participantes- ha sido ‘Croque Gamba Style’ presentada por el establecimiento Pez Lola por la chef Carmen Esteban, que acudirá a la cita nacional que tendrá lugar el mes que viene en Madrid, en el marco de la feria Madrid Fusión.

El jurado estuvo compuesto por los cocineros Diego Gallegos, del restaurante Sollo, con una estrella Michelin, y por José Carlos García del restaurante JCG, también estrella Michelin.

Diego Gallegos, reconoció la dificultad para la elección definitiva de los ganadores entre todos los finalistas, mientras que José Carlos García, por su parte, elogió a todos los participantes en la Ruta de la Tapa.

Javier Frutos, por último, presidente de MAHOS, resaltó el alto nivel mostrado por todos los participantes, y ya apunta a la celebración de la edición del año 2026.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer