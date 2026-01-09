Cristina Galmiche presenta su tratamiento definitivo para eliminar cicatrices profundas de acné

Con más de 38 años de experiencia, Cristina Galmiche ha sido pionera en incorporar aparatología avanzada al cuidado facial, integrándola con su técnica manual depurativa y restauradora. Esta visión híbrida, que combina precisión científica y sensibilidad terapéutica, le ha permitido desarrollar protocolos altamente eficaces para tratar patologías complejas como el acné y sus secuelas.

Las cicatrices atróficas causadas por el acné constituyen uno de los desafíos dermatológicos más frustrantes para quienes las padecen. Afectan a la textura, la firmeza, la luminosidad y alteran la armonía general del rostro. “Una cicatriz de acné no desaparece sola: necesita una intervención profunda, inteligente y controlada que estimule la regeneración del tejido desde la base. La tecnología es fundamental, pero la mano experta también lo es. Por eso Venus Viva™ y mi técnica manual se complementan para obtener una piel verdaderamente restaurada”, explica Cristina Galmiche.

Venus Viva™ + Técnica Manual Galmiche: regeneración profunda y segura

Venus Viva™ es un dispositivo mínimamente invasivo —premiado internacionalmente— que utiliza radiofrecuencia nanofraccional para generar microheridas dérmicas que activan la reparación cutánea. A diferencia del láser CO₂, ofrece resultados igual de visibles, con mucho menor dolor y prácticamente sin tiempo de recuperación.

Pero es la forma en que Cristina Galmiche lo integra en su método lo que marca la diferencia: primero prepara la piel con maniobras manuales de oxigenación, relajación y apertura del tejido, optimizando su receptividad a la energía fraccional y potenciando la cicatrización.

Así actúa el protocolo combinado:

Oxigenación manual: prepara la piel, mejora la microcirculación y facilita la reparación posterior.

Radiofrecuencia nanofraccional (Venus Viva™): crea microcanales térmicos que desencadenan la regeneración celular.

Estimulación de colágeno y elastina: aumenta la firmeza y la densidad del tejido.

Corrección visible de la textura: suaviza cicatrices profundas, marcas postacné, poros dilatados y discromías.

Entre sus principales beneficios, este protocolo exclusivo combina la maestría manual de la oxigenación facial artesanal con la aparatología más avanzada, ofreciendo resultados visibles desde la primera sesión. Es un tratamiento no invasivo, apto para todos los tonos de piel, que suaviza y difumina las cicatrices profundas de acné mientras rejuvenece y uniformiza la textura del rostro. Además, estimula de manera natural la producción de colágeno y elastina, requiere poco o ningún tiempo de recuperación —permitiendo retomar la rutina en apenas 24 horas— y se posiciona como una alternativa cómoda, segura y altamente eficaz frente al láser CO₂.

“Mi sello está en la combinación: la mano y la máquina. La tecnología es una herramienta maravillosa, pero solo funciona de verdad cuando se aplica sobre una piel preparada, oxigenada y entendida. Venus Viva™ es un antes y un después para las pieles marcadas, no solo porque borra cicatrices: devolvemos confianza, armonía y salud”, afirma Cristina Galmiche.

El tratamiento de cicatrices profundas tiene un precio de 250€ por sesión y una duración de 60 minutos, está disponible en los centros médico-estéticos de Málaga, Madrid y Alcalá de Henares.