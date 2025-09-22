Cristina Galmiche lanza un innovador protocolo corporal antienvejecimiento que combate eficazmente la celulitis y la grasa localizada

El nuevo protocolo anticelulítico y reafirmante ha sido desarrollado para actuar eficazmente sobre celulitis de todo tipo (acuosa, fibrosa, grasa o mixta), grasa localizada, flacidez y para mejorar la circulación sanguínea y linfática, contribuyendo a una notable mejora en la textura, firmeza, elasticidad y rejuvenecimiento de la piel.

Este innovador protocolo, desarrollado por Cristina Galmiche, se basa en sesiones de 60 minutos que combinan dos tecnologías líderes del sector. En primer lugar, las ondas acústicas BTL X-Wave actúan directamente sobre la celulitis y la grasa localizada, rompiendo los depósitos adiposos, estimulando la microcirculación y favoreciendo el drenaje linfático y la eliminación de toxinas. Además, estas ondas estimulan la producción de colágeno y elastina, mejorando la textura y firmeza de la piel. En un segundo paso, la radiofrecuencia potencia estos efectos al drenar y reafirmar los tejidos, promoviendo una regeneración dérmica y una piel visiblemente más tersa y elástica.

“Sabemos que la celulitis y la flacidez son dos de las principales preocupaciones estéticas de nuestras clientas. Por eso, hemos diseñado un protocolo que no sólo trata el síntoma, sino que actúa sobre la causa. Nuestro objetivo es ofrecer resultados visibles, seguros y duraderos sin necesidad de cirugía ni tiempos de recuperación”, asegura Cristina Galmiche.

Resultados reales y confort absoluto

Este nuevo protocolo corporal de Cristina Galmiche está diseñado en ciclos de 8 sesiones. Los clientes comienzan a percibir mejoras desde la primera sesión, con resultados que se potencian a medio y largo plazo. “Una de las grandes ventajas de este tratamiento es que es completamente indoloro, no invasivo y sin efectos secundarios, con un claro enfoque antienvejecimiento. Las pacientes no necesitan anestesia, y pueden retomar su rutina habitual de inmediato. Es estética avanzada al servicio del bienestar real”, destaca Galmiche.

Además de su efectividad para remodelar y tonificar la silueta, este tratamiento ayuda a prevenir la aparición de estrías y atenúa las ya existentes, gracias a su acción sobre el tejido conectivo profundo.

Centros de referencia con la tecnología más avanzada del sector

Los centros médico-estéticos Cristina Galmiche han sido pioneros en la incorporación de aparatología de última generación en España, consolidando su posición como referentes en tecnología estética avanzada. Con este nuevo protocolo corporal, refuerzan su compromiso con la innovación en tratamiento estético, la investigación permanente y la eficacia terapéutica en el cuidado integral de la piel.

Más allá de la reconocida trayectoria y visión de su fundadora, los centros Cristina Galmiche destacan por una apuesta decidida por la excelencia tecnológica y el enfoque personalizado. Con sedes en Madrid, donde cuentan con dos centros, Alcalá de Henares y Málaga, disponen de tecnología de vanguardia y un equipo profesional altamente cualificado que permite ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades reales de cada paciente.