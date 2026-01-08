Creación de contenido, identidad digital e IA: claves de los itinerarios avanzados de Por Talento Digital Esenciales de Fundación ONCE para personas con discapacidad

Dentro del avance del proyecto Por Talento Digital Esenciales, los itinerarios “Avanza en el entorno digital” y “Crea, comparte y emprende” se consolidan como dos propuestas formativas orientadas a quienes ya cuentan con una base digital y desean reforzar sus competencias para comunicarse mejor, crear contenido de valor y desenvolverse con mayor seguridad y criterio en el entorno digital. Ambas rutas combinan formación presencial, contenidos prácticos y tutorías individualizadas para facilitar un aprendizaje aplicado y progresivo.

“Avanza en el entorno digital”: profundizar en creatividad, comunicación y uso consciente de la tecnología

El itinerario “Avanza en el entorno digital” está pensado para personas que buscan profundizar en el uso consciente, creativo y estratégico de las herramientas digitales. A lo largo de seis cursos presenciales, el alumnado aprende a conectar, crear y compartir contenido de calidad en el entorno digital, a consumir información de forma crítica y responsable y a desarrollar hábitos de bienestar digital que favorezcan un uso saludable de la tecnología.

Además, se trabajan habilidades clave de comunicación a través de la creación de presentaciones eficaces y se introducen contenidos avanzados como la protección de la propiedad intelectual en entornos digitales y el uso seguro y responsable de la Inteligencia Artificial aplicada a proyectos personales o profesionales. El itinerario se completa con un módulo centrado en el desarrollo de la identidad digital y la creación de contenido en redes sociales, orientado a mejorar la visibilidad, la presencia online y la capacidad de comunicar de forma estratégica en el entorno digital.

“Crea, comparte y emprende”: identidad digital y desarrollo de proyectos personales

Por su parte, el itinerario “Crea, comparte y emprende” está dirigido a personas con discapacidad interesadas en dar un paso más en la creación digital, desarrollar una marca personal y explorar nuevas formas de participación y emprendimiento en el entorno online. Esta ruta formativa se centra en el aprendizaje de competencias relacionadas con la creatividad digital, la generación y difusión de contenido de calidad y el uso consciente de las tecnologías.

A través de sus cursos, los participantes trabajan estrategias para conectar con audiencias, crear contenido atractivo y gestionar su presencia en redes sociales, al tiempo que refuerzan su identidad digital y aprenden a comunicar de forma efectiva en entornos online. El itinerario incorpora contenidos específicos sobre el papel del influencer y la creación de contenido digital, proporcionando herramientas prácticas para impulsar proyectos personales, iniciativas creativas o actividades vinculadas al emprendimiento digital.

“Estos itinerarios permiten a las personas con discapacidad no solo desenvolverse mejor en el entorno digital, sino también crear, comunicar y emprender con confianza. La digitalización es una oportunidad real de participación y desarrollo, y queremos que nadie se quede fuera”, afirma Miguel León Arregui García, coordinador Programa Por Talento Digital Esenciales.

Todos los itinerarios del programa Por Talento Digital Esenciales son gratuitos, accesibles y se imparten de forma presencial en toda España. Las formaciones incluyen materiales adaptados y tutorías individuales para garantizar la participación de personas con distintos tipos de discapacidad y facilitar un aprendizaje real, práctico y orientado a la autonomía digital.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información e inscribirse a través de la web oficial del programa: https://portalentodigital.fundaciononce.es/esenciales.

Estas actuaciones forman parte de la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Con un presupuesto total de 45 millones de euros para la formación de personas mayores, personas con discapacidad, personas vulnerables y población sin competencias digitales básicas, las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco de la inversión 1 del Componente 19, Plan Nacional de Competencias Digitales.