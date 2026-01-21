TURISMO

La Costa del Sol finalista a Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler 2026

Condé Nast Traveler, la revista especializada en viajes y estilo de vida, anuncia los finalistas a Destino Nacional e Internacional de los Premios Condé Nast Traveler 2026, que se celebrarán el próximo mes de junio. Estos galardones, los más prestigiosos del mundo de los viajes, reconocen la excelencia en la industria a partir de las votaciones de sus lectores, que cada año votan a los mejores hoteles, resorts, y destinos nacionales e internacionales, entre otros.

Isabel Naranjo

Malaga |

Por primera vez en la historia de los premios y coincidiendo con la celebración de FITUR, la feria internacional de turismo que reúne a destinos de todo el mundo, Condé Nast Traveler España adelanta en primicia los doce finalistas a Destino Nacional: A Coruña, Cáceres, Costa del Sol, Girona, Huesca, Madrid, Mallorca, Navarra, Santander, Sevilla, Tenerife y Valladolid.

La lista completa, con todas las categorías de hoteles habituales, estará disponible a mediados del próximo marzo para que los lectores puedan votar.

El equipo editorial de Condé Nast Traveler España ha elegido Costa del Sol como finalista a Destino Nacional por ser: “uno de los pocos destinos donde hay un pulso cultural, una gastronomía y un lujo cada vez más sereno y bien entendido. Málaga se ha consolidado como capital creativa del sur, con una agenda de exposiciones, festivales y aperturas que conviven con una escena culinaria en plena efervescencia, mientras Marbella sigue marcando el ritmo del glamour mediterráneo, ahora con una mirada más contemporánea y relajada.”

