La Costa del Sol finalista a Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler 2026

Por primera vez en la historia de los premios y coincidiendo con la celebración de FITUR, la feria internacional de turismo que reúne a destinos de todo el mundo, Condé Nast Traveler España adelanta en primicia los doce finalistas a Destino Nacional: A Coruña, Cáceres, Costa del Sol, Girona, Huesca, Madrid, Mallorca, Navarra, Santander, Sevilla, Tenerife y Valladolid.

La lista completa, con todas las categorías de hoteles habituales, estará disponible a mediados del próximo marzo para que los lectores puedan votar.

Costa del Sol, finalista a Destino Nacional en los Premios Condé Nast Traveler 2026

El equipo editorial de Condé Nast Traveler España ha elegido Costa del Sol como finalista a Destino Nacional por ser: “uno de los pocos destinos donde hay un pulso cultural, una gastronomía y un lujo cada vez más sereno y bien entendido. Málaga se ha consolidado como capital creativa del sur, con una agenda de exposiciones, festivales y aperturas que conviven con una escena culinaria en plena efervescencia, mientras Marbella sigue marcando el ritmo del glamour mediterráneo, ahora con una mirada más contemporánea y relajada.”