El sector impulsa un clúster de innovación

La Costa del Sol, capital de la inteligencia artificial inmobiliaria

Marbella avanza hacia su consolidación como referente tecnológico del sector inmobiliario. La asociación Leading Property Agents of Spain (LPA), integrada por más de 100 empresas —en su mayoría PYMEs andaluzas—, ha sido inscrita en el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, dentro de la categoría Clúster de Innovación.

Isabel Naranjo

Malaga |

Economia
Con esta acreditación, LPA se convierte en el primer clúster de innovación inmobiliaria andaluz, un paso decisivo para impulsar la aplicación de inteligencia artificial, análisis de datos y tecnología avanzada en el mercado residencial.

En su plan estratégico, la asociación contempla la creación de un Observatorio Inmobiliario, una API de datos compartidos y varios proyectos piloto de inteligencia artificial centrados en la valoración automática de propiedades, la predicción de tendencias de inversión y la segmentación inteligente de clientes.

“Queremos que Andalucía, a través de la Costa del Sol, lidere la inteligencia artificial inmobiliaria aprovechando el conocimiento que ya existe en su territorio”, explica Álvaro Botella, presidente de LPA: “El siguiente paso es conectar ese conocimiento con las universidades, los centros tecnológicos y la propia administración para convertirlo en innovación real.”

Como parte de esta estrategia, LPA establecerá convenios con las universidades y centros tecnológicos andaluces para el uso compartido de laboratorios, software avanzado y capacidades de supercomputación, elementos clave para el desarrollo de modelos de big data e IA aplicados al sector inmobiliario.

Durante los próximos tres años, LPA desarrollará foros, jornadas formativas y proyectos piloto abiertos a sus miembros y al ecosistema tecnológico andaluz. El objetivo: posicionar a Marbella y a Andalucía como polos de innovación en PropTech y conectar el talento del sector inmobiliario con la infraestructura científica de la región.

“Marbella puede convertirse en un laboratorio internacional de innovación inmobiliaria. Tenemos el talento, los datos y el ecosistema empresarial; ahora buscamos conectarlo con la infraestructura tecnológica andaluza”, concluye Botella.

