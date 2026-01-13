La Costa del Sol acude a Fitur a recuperar el turismo nacional

Turismo Costa del Sol ha presentado en la mañana de hoy su estrategia de cara a Fitur. Una feria a la que la entidad acude, según ha señalado el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado “consciente de la pérdida de cuota de mercado del turista nacional, pero sabedores del altísimo grado de satisfacción que muestran y del creciente interés por viajar al destino”.

En una rueda de prensa en la que Salado ha presentado el balance del mercado nacional correspondiente a 2025, así como las previsiones y novedades con las que el destino estará presente en la principal feria turística del mercado español.

Durante la rueda de prensa, el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha recordado los datos del 2025, “un año que ha sido histórico para el turismo en la provincia”, al tiempo que se ha analizado la evolución específica del mercado nacional.

Durante su intervención, Salado, ha señalado que “2025 ha sido el mejor año de la historia en la mayoría de los indicadores turísticos, con récords en visitantes, ingresos, rentabilidad, empleo y crecimiento de la oferta”. No obstante, ha subrayado que “el comportamiento del mercado nacional ha sido más débil, tal y como veníamos anticipando en los últimos años”.

La Costa del Sol ha recibido en 2025 un total estimado de 5.505.000 turistas nacionales, lo que ha supuesto un descenso del 5,1% respecto a 2024.

En términos de impacto económico, el turismo nacional ha generado 6.369 millones de euros, un 1,3% menos que el año anterior. Estos datos han confirmado una tendencia que se ha venido reflejando en ejercicios recientes, con una pérdida progresiva de peso del mercado nacional, que ha pasado de representar el 44% de los turistas en 2023 al 37,6% en 2025.

Salado ha explicado que “esta evolución se ha visto influida por la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas y por un contexto fiscal que ha condicionado el consumo turístico interno”. Asimismo, ha puesto de manifiesto que “aunque el mercado nacional sigue siendo estratégico, su aportación al impacto económico es proporcionalmente menor, ya que representando el 37,6% de los turistas, solo genera el 29,2% del impacto total”.

En cuanto al tráfico aéreo se han estimado 2,2 millones de pasajeros nacionales llegados al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, lo que ha supuesto un incremento del 5,8%. Por su parte, 2,7 millones de viajeros nacionales se han alojado en establecimientos reglados, generando cerca de 7 millones de pernoctaciones, cifras ligeramente inferiores a las registradas en 2024.

El balance ha puesto también el acento en la elevada satisfacción del turista nacional. El 44,2% ha declarado sentirse muy satisfecho con sus vacaciones en la Costa del Sol y un 55% satisfecho, mientras que los niveles de insatisfacción han sido residuales.

Además, se ha registrado un notable aumento de las búsquedas desde destinos nacionales para viajar a la Costa del Sol entre enero y abril de 2026, con un crecimiento del 34,3%.

El presidente ha concluido su intervención asegurando que “con esta radiografía acudimos a Fitur con el objetivo de recuperar cuota del mercado nacional, pero siempre desde una estrategia orientada a atraer un turismo de mayor calidad, con estancias más largas y mayor gasto”. En este contexto, Turismo Costa del Sol ha presentado un amplio despliegue promocional en Madrid, con una inversión cercana a los 400.000 euros, la participación de unas 200 empresas y una campaña exterior que llevará la imagen del destino a los principales soportes digitales de la Gran Vía.