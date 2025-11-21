El Corte Inglés ilumina la Navidad de Málaga

El Corte Inglés da la bienvenida a la Navidad con su ya mítico mercado navideño y el encendido, a las 19h., de su fachada. A continuación, se emitirá un video de felicitación de la Navidad.

Planes con niños, en pareja, en familia o con amigos, este espacio se ha convertido en lugar de encuentro de la Navidad.

Paseando por el Mercado, los visitantes podrán encontrar gran variedad de regalos y adornos, como árboles de Navidad, guirnaldas, coronas y para los más pequeños juguetes de Disney y Lego.

En dulces destacan las casetas de chocolates de Kínder y Nestlé, que se suman a las propuestas de Lindt, Garrapiñadas, La Pecera, Panadería El Salvador y los turrones 1880.

Y, por supuesto, se disfrutará de la mejor oferta gastronómica en los diferentes food trucks y casetas de restauración como; La Pequeña Habana, Dak Burguer, Dak Dulces, Camperos Mya, Marinelli Foccacia, hot dog, pizzas y mexicano de la mano de Bao Ba.

Para los más pequeños se ha incorporado un carrusel, un montaje infantil de Cortylandia titulado “El Tiovivo Mágico” y un belén de 4 fragmentos artísticos, donde se recrea la escena del nacimiento del Niño Dios en distintos rincones y paisajes de nuestros pueblos. Las figuras que lo componen están realizadas en terracota policromada de diferentes talleres de Andalucía, Murcia e Italia. En una de las escenas encontramos "La Biznaga" a los pies del Niño, como homenaje a esta ciudad.

Además, se celebrarán diferentes actuaciones de coros los fines de semana.