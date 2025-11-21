Alumbrado Navideño

El Corte Inglés ilumina la Navidad de Málaga

Desde mañana por la mañana, El Corte Inglés inaugura su poblado navideño, aunque la inauguración de la fachada de Navidad se realizará a las 19:00h con un mercado compuesto por casetas y food trucks

Redacción

Málaga |

El Corte Inglés ilumina la Navidad de Málaga
El Corte Inglés ilumina la Navidad de Málaga | Corte Inglés

El Corte Inglés da la bienvenida a la Navidad con su ya mítico mercado navideño y el encendido, a las 19h., de su fachada. A continuación, se emitirá un video de felicitación de la Navidad.

Planes con niños, en pareja, en familia o con amigos, este espacio se ha convertido en lugar de encuentro de la Navidad.

Paseando por el Mercado, los visitantes podrán encontrar gran variedad de regalos y adornos, como árboles de Navidad, guirnaldas, coronas y para los más pequeños juguetes de Disney y Lego.

En dulces destacan las casetas de chocolates de Kínder y Nestlé, que se suman a las propuestas de Lindt, Garrapiñadas, La Pecera, Panadería El Salvador y los turrones 1880.

Y, por supuesto, se disfrutará de la mejor oferta gastronómica en los diferentes food trucks y casetas de restauración como; La Pequeña Habana, Dak Burguer, Dak Dulces, Camperos Mya, Marinelli Foccacia, hot dog, pizzas y mexicano de la mano de Bao Ba.

Para los más pequeños se ha incorporado un carrusel, un montaje infantil de Cortylandia titulado “El Tiovivo Mágico” y un belén de 4 fragmentos artísticos, donde se recrea la escena del nacimiento del Niño Dios en distintos rincones y paisajes de nuestros pueblos. Las figuras que lo componen están realizadas en terracota policromada de diferentes talleres de Andalucía, Murcia e Italia. En una de las escenas encontramos "La Biznaga" a los pies del Niño, como homenaje a esta ciudad.

Además, se celebrarán diferentes actuaciones de coros los fines de semana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer