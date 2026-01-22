Coop´s Week FP, un paso más para acercar a los jóvenes universitarios al modelo cooperativo y la economía social

La COOP’S WEEK ha dado un paso más en su evolución y ha puesto el foco de manera directa en la Formación Profesional con la celebración de una nueva jornada de COOP’S WEEK FP, que ha reunido a más de 200 alumnos y alumnas de distintos centros y familias profesionales en el Centro Caja Blanca de Málaga.

Esta iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio que nació inicialmente en el ámbito universitario, con el objetivo de acercar el modelo cooperativo y la economía social al estudiantado universitario como una alternativa real de emprendimiento y empleo. Las primeras ediciones de COOP’S WEEK se celebraron en universidades públicas andaluzas como la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO), consolidándose como un espacio de reflexión sobre el futuro del trabajo, el emprendimiento colectivo y los valores cooperativos.