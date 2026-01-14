El cónsul general de Marruecos en Algeciras agradece al alcalde de Torrox su apoyo a la comunidad local del país africano

El cónsul general del Reino de Marruecos en Algeciras, Abdellah Bedoud, ha agradecido al alcalde de Torrox, Óscar Medina, su apoyo a la comunidad local del país africano. Ambos han reforzado los lazos de colaboración y unión entre ambas administraciones durante una recepción oficial celebrada en el Ayuntamiento de Torrox, en la que se tuvo un emotivo recuerdo a la familia Rabah, tristemente fallecida en un suceso ocurrido recientemente en el municipio. Abdellah Bedoud y Óscar Medina han mostrado su total disposición a mantener una línea de colaboración entre Marruecos y Torrox junto a la Comunidad Musulmana Almanzur de la localidad. A la recepción oficial en Alcaldía también han asistido la primera teniente de alcalde, Paula Moreno, el vicecónsul Abdelmoughit Azghar, y el presidente del citado colectivo, Ahmed El Gharbaoui.

En este encuentro, el cónsul general ha agradecido al alcalde de Torrox “su asistencia, ayuda y cercanía” con la comunidad marroquí de la localidad, especialmente a raíz del fallecimiento de los cuatro miembros de una misma familia en su domicilio el pasado mes de noviembre de 2025. Por su parte, el alcalde ha asegurado que “actos como este refuerzan los lazos entre pueblos y culturas, y demuestran que la convivencia, el respeto y la solidaridad son valores esenciales sobre los que se construye una sociedad más justa y cohesionada”. Este mensaje quedó igualmente patente en un segundo acto que ha tenido lugar en el salón de plenos del Consistorio torroxeño, al que asistió una numerosa representación tanto del Consulado de Marruecos en Algeciras como de la Comunidad Musulmana Almanzur.

El cónsul general y el alcalde han mantenido durante su encuentro una extensa conversación en la que, entre otros asuntos, han abordado aspectos relacionados con la economía, la cultura y la forma de vida de Marruecos y España, así como los valores y elementos que ambos países tienen en común. Tanto Abdellah Bedoud como Óscar Medina, tras el intercambio de recuerdos protocolarios, han mostrado su disposición a abrir nuevas vías de colaboración y de realización de actividades conjuntas tanto en Torrox como en el país africano. “Torrox es un municipio diverso y abierto, y encuentros así reflejan el compromiso compartido de fortalecer la convivencia y el respeto entre todas las comunidades que forman parte de nuestra sociedad”, ha finalizado Medina