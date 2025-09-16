El Consorcio de Transportes fomenta la nueva ruta exprés Rincón de la Victoria-El Palo con billetes a 1 céntimo

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una iniciativa especial del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) para incentivar el uso de la nueva línea exprés M-165, que conecta Rincón de la Victoria y El Palo (Málaga).

Como parte de las actuaciones de la Semana de la Movilidad, que se desarrollará del 16 al 22 de septiembre, los viajeros que utilicen su teléfono móvil para abonar el billete disfrutarán de un precio simbólico de tan solo un céntimo de euro por trayecto (solo en modelos Android).

Esta medida, que ha sido consensuada y respaldada por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, busca promover la digitalización del transporte público y aliviar la carga de tráfico en uno de los ejes más concurridos de la costa oriental, el que conecta Rincón de la Victoria con Málaga.

La promoción es una oportunidad para que los ciudadanos de ambos municipios prueben la nueva ruta, que ofrece una alternativa rápida y sostenible al uso del vehículo privado.

La línea M-165 es una de las más recientes incorporaciones a la red metropolitana, diseñada para ofrecer un servicio directo y eficiente que busca reducir los tiempos de viaje entre Rincón de la Victoria y el distrito malagueño de El Palo, para favorecer los transbordos con las líneas de la EMT.

La campaña también pretende familiarizar a los usuarios con las ventajas de la aplicación de pago móvil del Consorcio, una herramienta que agiliza el proceso de embarque y fomenta una movilidad más fluida.

Conexión con la red de la EMT de Málaga

Uno de los principales beneficios de la ruta M-165 es su capacidad de conexión. Esta línea permite a los viajeros que necesiten desplazarse a otros destinos de la capital transbordar fácilmente a las líneas de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) que dan servicio en la parada de Villafuerte/Juan Sebastián Elcano (Iglesia).

El tiempo medio de espera en este punto es de 4 a 5 minutos como máximo, facilitando el enlace con las siguientes rutas de la EMT:

Línea 3: Puerta Blanca – Alameda Principal – El Palo (Olías)

Línea 8: El Palo – Carlos Haya – Clínico

Línea 11: Universidad – Alameda Principal – El Palo (P. Virginia)

La línea M-165 complementa las rutas ya existentes que comunican Rincón de la Victoria y Málaga, y que son una pieza clave en la red de transporte metropolitano:

M-160: Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar

M-161: Málaga-Totalán

M-163: Málaga-Rincón de la Victoria-Los Rubios

M-168: Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar (Búho)

M-260: Málaga-Vélez Málaga (por Torre de Benagalbón)

M-262: Rincón de la Victoria-Benagalbón-Moclinejo-El Valdés

M-362: Málaga-Nerja (por Torre de Benagalbón)

M-363: Málaga-Torrox (por Torre de Benagalbón)

Compromiso con la movilidad sostenible

Esta acción se enmarca en la estrategia del Consorcio de Transporte por impulsar el uso del transporte público como pilar fundamental de la movilidad sostenible. Al reducir el precio del billete a un céntimo, se busca eliminar las barreras económicas para animar a un mayor número de personas a dejar el coche en casa, contribuyendo así a la reducción de la huella de carbono y la mejora de la calidad del aire.