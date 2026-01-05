El Consorcio Metropolitano de Transportes mantiene las tarifas y bonificaciones en 2026

Se ha aprobado una revisión temporal con efectos desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2026 de las tarifas; para las personas con tarjeta joven población infantil los usuarios nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2026 se aplicará gratuidad en recargas. Para el resto de personas con tarjeta JOVEN menores de treinta años, se complementarán los descuentos mediante bonificación adicional del 25% en recarga.

En el caso de las tarifas de primera etapa en modos de transporte urbano con acuerdo de uso de la tarjeta de transporte metropolitano de Andalucía , se aplicará una reducción idéntica de la tarifa de cancelación con la tarjeta del Consorcio a las tarifas que establezca el Ayuntamiento en su título multiviaje/tarjeta monedero no personalizado más usado para aquellos urbanos, incorporando, en su caso, el descuento aplicable en caso de adhesión por parte del Ayuntamiento titular de dicho transporte urbano, a las medidas de promoción del uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje del RDL 17/2025 de 23 de diciembre, incluido el porcentaje adicional de bonificación que acuerde, asumido por dicho titular en el ámbito de su competencia.