Los conductores de autobuses turísticos de Málaga capital continúan sus manifestaciones reivindicando unas mejores condiciones salariales

En una de las capitales turísticas de España como es Málaga, los autobuses turísticos recorren las calles diariamente para mostrar a los visitantes todos los rincones de la capital de la Costa del Sol. Un medio de transporte que en estas últimas fechas está en huelga, principalmente por una mejora en las condiciones salariales.

En septiembre, ya son 7 los días en los que el colectivo de conductores de los autobuses turísticos ha estado de huelga y, si la situación continúa igual, planean más días de parón y reivindicaciones en octubre.

En Más de Uno Málaga conocemos más detalles de esta problemática de la mano del delegado sindical de UGT en los autobuses turísticos, José Miguel Carrasco.