Buses Turísticos

Los conductores de autobuses turísticos de Málaga capital continúan sus manifestaciones reivindicando unas mejores condiciones salariales

El colectivo de trabajadores de los autobuses turísticos lleva 7 días de reivindicaciones en este mes de septiembre y tienen previsto continuar con esta huelga para próximas fechas en octubre

Redacción

Málaga |

En una de las capitales turísticas de España como es Málaga, los autobuses turísticos recorren las calles diariamente para mostrar a los visitantes todos los rincones de la capital de la Costa del Sol. Un medio de transporte que en estas últimas fechas está en huelga, principalmente por una mejora en las condiciones salariales.

En septiembre, ya son 7 los días en los que el colectivo de conductores de los autobuses turísticos ha estado de huelga y, si la situación continúa igual, planean más días de parón y reivindicaciones en octubre.

En Más de Uno Málaga conocemos más detalles de esta problemática de la mano del delegado sindical de UGT en los autobuses turísticos, José Miguel Carrasco.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer