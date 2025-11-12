La Concepción se transforma en un universo de fantasía con el espectáculo de luces ‘Alice Christmas. La Navidad en el Jardín de las Maravillas’

El Jardín Botánico-Histórico La Concepción se prepara para vivir una de las citas más esperadas del calendario navideño. A partir del 28 de noviembre y hasta el 6 de enero, sus senderos y rincones se llenarán de magia con ‘Alice Christmas. La Navidad en el Jardín de las Maravillas’, un espectáculo inmersivo inspirado en la obra universal de Lewis Carroll y producido por Grupo Mundo. La concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, junto al director artístico del evento, Alberto Díaz de la Quintana, han presentado esta mañana el espectáculo que iluminará el Jardín estas navidades.

La propuesta invita a redescubrir el emblemático jardín malagueño a través de nueve mundos de luz, música y fantasía, donde los visitantes recorrerán un itinerario nocturno que cuenta con una longitud de aproximadamente 2.200 metros y una duración de hora y tres cuartos, junto a personajes como Alicia, el Sombrerero Loco, el Conejo Blanco o la Reina de Corazones Congelados. Cada espacio del recorrido, desde el Lago de Hielo hasta el Paseo por las Estrellas y sin olvidar la subida a la Cúpula del Corazón Dorado -el mítico mirador-, que este año vuelve a ofrecer unas impresionantes imágenes de Málaga, ha sido diseñado para envolver al espectador en una experiencia sensorial única que combina arte, literatura y naturaleza.

“Nuestro objetivo es que el público sienta que forma parte de un cuento, que recorra el Jardín con la misma curiosidad y asombro que Alicia”, explica Alberto Díaz de la Quintana, director artístico de la producción quien además ha sido acompañado por dos de los personajes que estarán presentes en el espectáculo, como son el Conejo Blanco y el Gato de Cheschire.

Además de Díaz de la Quintana en la dirección artística cuenta con la música creada especialmente para el evento por el compositor Alberto Miras y un equipo de 6 actores que guiarán a los visitantes por el universo fantástico de Alicia, así como un equipo técnico de más 80 profesionales que trabajan en diferentes departamentos, desde infraestructuras, electricidad e iluminación, seguridad, limpieza, administración y restauración.

Este año además los/as menores de 12 años tendrán como regalo palomitas de maíz que podrán canjear con su entrada

El espectáculo busca además reivindicar el valor patrimonial y cultural del Jardín de la Concepción, fusionando su historia y su riqueza botánica con una narrativa contemporánea que celebra los valores de la Navidad: el amor, la esperanza y la unión.

Con una cuidada puesta en escena que combina tecnología, música, efectos lumínicos y proyecciones, Alice Christmas promete convertirse en una de las experiencias más mágicas de la Navidad malagueña.

ENTRADAS MÁS ASEQUIBLES

Las entradas para “Alice Christmas” están ya a la venta en la web surentradas.com, en el teléfono 951 55 21 30 y en la página oficial del espectáculo, www.lucesdelaconcepcion.es.

Los precios para este año traen novedades y oscilan entre los 8,5 y 15,5 euros para adultos y los 6,5 y 11,5 euros para menores (gastos de distribución incluidos). Habrá seis días (1, 9, 15, 22 y 29 de diciembre y 6 enero) con un descuento del 50%, días especiales con tarifa reducida (ver tabla) (28 de noviembre, 24 y 31 de diciembre) así como descuentos el resto de días según horarios (consultar la web)

Además, habrá rebajas para grupos de más de 10 personas y para movilidad reducida según el precio de cada día. Los menores de 36 meses entrarán gratis sin entrada. Los días 26 y 27 de noviembre, se invitará a 5000 personas en riesgo de exclusión y colectivos sociales par ver en primicia el espectáculo.

En cuanto a los horarios, la primera sesión será a partir de las 18:30 horas tras el cierre al público del Jardín y la última entrará a las 21:30 horas, con accesos cada 15 minutos de hasta 200 personas.

ACCESIBILIDAD Y CONSUMO RESPONSABLE

Para facilitar el acceso, se habilitarán dos zonas de aparcamiento vigilado con capacidad para más de 1200 vehículos, una de ellas anexa al recinto y una segunda conectada por lanzaderas que llevarán a los visitantes directamente a la entrada del Jardín Botánico. También estará conectada por lanzadera la línea 2 de la EMT desde Ciudad Jardín para facilitar la movilidad

"ALICE" UN VIAJE LUMINOSO POR UN MUNDO DE FANTASÍA

El montaje de “Alice” destaca por su envergadura técnica y su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

El recorrido se encuentra completamente iluminado con tecnología LED de última generación, que combina iluminación directa e indirecta para crear atmósferas envolventes y visualmente impactantes. Para el soporte de las instalaciones lumínicas y escénicas se utilizan estructuras modulares, reconocidas internacionalmente por su seguridad, versatilidad y resistencia.

Además, el evento incorpora pantallas LED de alta resolución con más de 50 m² de superficie, junto a proyectores LED de gran potencia que garantizan una experiencia visual de calidad cinematográfica.

La iluminación corresponde a una gestión eficiente de los recursos y responsable con el entorno y medio ambiente. La instalación responde a las medidas de protección exigidas para no causar daño al patrimonio vegetal del Jardín Botánico al igual que el sonido respetará el volumen estipulado para no dañar ni molestar a la flora y fauna.

Este despliegue técnico garantiza una iluminación responsable y sostenible, reduciendo el impacto energético del recinto y optimizando el consumo en zonas de acceso y aparcamiento.

El uso temporal de espacios del Jardín Botánico para este espectáculo ha sido tramitado por el Ayuntamiento mediante un proceso de concesión en el que ha resultado adjudicataria la empresa Mundo Management para un periodo de un año prorrogable en dos años más. La tasa fijada por el uso de estos espacios es de 61.560 euros, según el precio elaborado por el Servicio de Parques y Jardines conforme a la ordenanza fiscal que regula la tasa por utilización privada o aprovechamiento especial de espacios de dominio público del Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), y tal como establece el pliego de la licitación, para la celebración del evento también ha sido necesaria la autorización por parte de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.