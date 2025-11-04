Cómo utilizar correctamente las plazas de aparcamiento en una comunidad de vecinos

En los aparcamientos de las comunidades de vecinos suelen producirse situaciones que llevan al menos a la confusión. Nos referimos al uso de las plazas que cada propietario tiene para el aparcamiento de sus vehículos y que, en no pocas ocasiones, desembocan en conflicto por su uso. Además, otro espacio que provoca cierta problemática, son los trasteros y el empleo que se hace de los mismos.

Para resolver las dudas, contactamos con Salvador Díaz Monci, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla con presuntas como entre otras cuestiones, ¿cuántos vehículos se pueden aparcar en una plaza de aparcamiento?, ¿puede ser cerrado el espacio como para la creación de un trastero?, ¿se puede aprovechar el espacio de la plaza de aparcamiento para el apilamiento de enseres?, o ¿qué puede hacer la comunidad para su retirada si es que molesta la circulación o maniobrabilidad del resto de los usuarios?