¿Cómo recuperar la piel tras los excesos de las vacaciones?

Para Cristina Galmiche, facialista de referencia en España, el mejor punto de partida para una vuelta equilibrada es una piel limpia, oxigenada y sin saturación cosmética. Por eso, su tratamiento estrella, la Oxigenación Artesanal, se convierte en el paso imprescindible para recuperar el buen aspecto y volver a la rutina con la piel en plena forma.

Septiembre ofrece la oportunidad perfecta para resetear la piel tras los excesos estivales. Exposición solar, deshidratación y partículas contaminantes alteran la función barrera y provocan desequilibrios visibles: poros dilatados, textura irregular, pérdida de luminosidad. La Oxigenación Artesanal actúa sobre estos signos desde su origen, restaurando el equilibrio del manto hidrolipídico, purificando los poros y preparando la piel para absorber los tratamientos posteriores con mayor eficacia.

“Después del verano, la piel necesita una limpieza real para volver a respirar. Solo así puede regenerarse y recuperar su textura y luminosidad”, explica Cristina Galmiche, con más de 38 años de experiencia cuidando todo tipo de pieles. “Una piel sana empieza con una piel limpia, por eso insisto tanto en limpiar, limpiar, limpiar”, así de contundente habla la especialista.

¿En qué consiste la Oxigenación Facial Artesanal de Cristina Galmiche?

La Oxigenación Artesanal es mucho más que una limpieza facial: es una terapia de autor, desarrollada por Cristina Galmiche tras más de 38 años de experiencia, que trata la piel desde su origen con una visión técnica, biocompatible y personalizada. El protocolo comienza con un diagnóstico profesional que determina las necesidades reales del tejido cutáneo. A partir de ahí, se realiza un desmaquillado y masaje preparatorio, seguido de un baño de vapor controladopara reblandecer las impurezas. La fase clave es la extracción minuciosa poro a poro, ejecutada con precisión y sin agresiones, a la que le sigue la aplicación de activos biocompatibles, elegidos según cada tipo de piel.

Este proceso permite sanear profundamente la piel, restaurar su pH y función barrera, reducir poros dilatados y preparar el rostro para recibir de forma más eficaz los tratamientos posteriores. Es, en definitiva, un tratamiento transversal que devuelve uniformidad, luminosidad e hidratación duradera, sin efectos rebote.

“Es imprescindible limpiar la piel para disminuir el tamaño del poro, ya que éste se dilata por el exceso de grasa, por las células muertas y por la suciedad externa, en la que se incluyen tanto cosméticos, maquillaje como polvo externo y contaminación ambiental. El poro también se hace mayor cuando la piel está deshidratada, es como si quisiera absorber el agua del exterior y cuando se disminuye la producción de colágeno, como ocurre también con el paso del tiempo”, asegura firmemente Cristina Galmiche.

Los granitos y unos poros sucios boicotean la salud de nuestra piel, además de no ser estéticamente agradables. Y más hoy en día, cuando la belleza es un tema que nos interesa mucho a todos. Al limpiar la piel, permitimos que los productos que apliquemos posteriormente sean más efectivos, no funcionará igual un cosmético encima de una capa de suciedad que directamente en la piel.

A pesar de que la oxigenación facial puede encontrarse en muchos centros, realizarla correctamente es un arte que requiere tres elementos clave: diagnóstico experto, paciencia en cabina y personalización absoluta. Bajo estos principios, Cristina ha desarrollado cinco tipos de oxigenación facial para cubrir las distintas necesidades de la piel.