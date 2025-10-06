¿Cómo funciona el sistema 'foto-rojo' instalados por el Ayuntamiento de Málaga?

Recientemente, el área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga ha puesto en funcionamiento el denominado sistema 'foto-rojo', un dispositivo dotado de cámaras para detectar el paso de vehículos en semáforos en rojo. En concreto, este sistema ya está funcionando en la Avenida Valle Inclán y en el paso del metro en la intersección entre Jiménez Fraud y Louis Pasteur.

Carlos Sedano, experto en seguridad vial, nos aclara que las cámaras realizan las fotografías solo cuando la luz roja del semáforo está encendida, nunca cuando está en ámbar. Las sanciones por saltarse un semáforo en rojo ascienden a 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir. Además, Sedano nos aclara que desde algunos años, varias ciudades de España ya cuentan con el sistema 'foto-rojo' activado, logrando disminuir el número de accidentes en los puntos considerados críticos, lo que cual no significa que se haya evitado el riesgo de originar alcances entre varios vehículos que no mantienen la distancia de seguridad y que no pueden evitar el choque tras frenazos en seco.

Recordemos que, en un alcance, el vehículo que choca por detrás con el que tiene delante es el responsable de ocasionar la colisión.