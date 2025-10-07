Comienzan las formaciones en competencias digitales en el Punto Vuela de Pizarra

El Punto Vuela de Pizarra ha dado comienzo esta semana a las nuevas formaciones en competencias digitales básicas, dirigidas principalmente a personas mayores del municipio. La iniciativa, enmarcada dentro del programa de inclusión digital de la Junta de Andalucía, tiene como objetivo acercar la tecnología a quienes más lo necesitan, favoreciendo su autonomía y participación en la sociedad digital.

La mayoría de los participantes son personas mayores de 60 años, aunque también se han incorporado algunos vecinos de menor edad interesados en mejorar su manejo de herramientas digitales. Durante las sesiones, los asistentes aprenden a utilizar el teléfono móvil, realizar trámites en línea, comunicarse con familiares a través de aplicaciones, y conocer recursos digitales de interés.

Estas formaciones gratuitas contribuyen a reducir la brecha digital y promueven un uso seguro y útil de la tecnología en la vida cotidiana. Desde el Punto Vuela de Pizarra se anima a todas las personas interesadas a participar en las próximas convocatorias, que continuarán durante los próximos meses.