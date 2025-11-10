Comienza el confinamiento de las aves de corral contra la propagación de la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado desde este lunes el confinamiento de todas las aves de corral para evitar el contacto con las aves silvestres ante el riesgo de propagación de la gripe aviar ante el incremento de casos. Así, queda prohibida la utilización y cría de patos y gansos con otras aves de corral.

Estará prohibida la cría de aves de corral al aire libre pero cuando esto no sea posible la autoridad podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres. Las nuevas medidas disponen que las aves tendrán que alimentarse y abrevarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos y el agua destinados a las de corral.

La provincia de Málaga cuenta con unas 200 explotaciones de gallinas ponedoras, lo que representa cerca del 65% del total de aves de corral, es decir, algo más de medio millón de ejemplares. Otro tipo de explotaciones que también se ven afectadas por la actual situación de confinamientos son las de pollos de engorde con cerca de 200.000 ejemplares y una treintena de explotaciones; así como otras con menor cantidad de aves como pavos; de patos, ocas y gansos; avestruces; así como perdices, codornices, pintadas, faisanes y palomas.

Para conocer más detalles hablamos con Rafael Astorga, Catedrático del área de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba y miembro del Colegio de Veterinarios de Málaga, y con Paco Moscoso, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Málaga.