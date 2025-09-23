Comienza la campaña "Recogida Solidaria de Juguetes 2025"

Desde la Unión de Consumidores de Málaga se inicia la campaña de Recogida Solidaria de Juguetes para los alumnos y alumnas del CEIP Bergamín de Málaga. Todas las personas que quieran participar pueden aportar juguetes nuevos o en buen estado.

El punto de recogida es en nuestra sede, Alameda de Colón número 9, Ático 2, de 8:00h a 13:00h desde la fecha de lanzamiento de esta nota de prensa hasta el día 11 de diciembre de este año, incluido. También pueden depositarse en cualquier farmacia u ortopedia Rico Nestares en Málaga en su horario comercial, colaboradores habituales.

Esta campaña tiene como objetivo que estas Navidades los niños y niñas de este centro obtengan su regalo en unas fechas tan complicadas para las familias con dificultades. Además, para fomentar la participación, desde nuestra asociación se ofrecen importantes descuentos, tanto si ya son socios como si desean asociarse.

Con esta campaña de recogida de juguetes queremos seguir fomentando el consumo responsable y sostenible, sobre todo en épocas en las que la mayoría tenemos más de lo que necesitamos realmente. Muchos de nosotros tenemos guardado juguetes en casa que ya no utilizamos por diversos motivos. Es por ello que, desde la Unión de Consumidores de Málaga, recomendamos darle una nueva vida a esos juguetes que han quedado en el abandono para que otra familia pueda disfrutar de él de la misma manera que lo hicimos nosotros.