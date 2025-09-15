Comienza la campaña 2025/2026 de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga

El inicio de la campaña 2025-2026 de la recogida de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga, se ha dado por iniciado esta mañana en el municipio de Alozaina.

A este acto de inicio de campaña que, ha sido presentada oficialmente esta mañana, han asistido: Fernando Fernández-Tapia, Delegado Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga, José Santaolalla Merino, Diputado de Mayores, Educación y Juventud de la Diputación de Málaga, Antonio Pérez, alcalde del ayuntamiento de Alozaina, Juan Miguel Gómez, presidente del Consejo Regulador de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga, así como también alcaldes y concejales de los municipios de Alhaurín el Grande, Álora, Alozaina, Casarabonela, Monda y Yunquera. Por su parte también han acudido el presidente de ASAJA Málaga, Baldomero Bellido y el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso. En cuanto al sector, han acudido los diferentes representantes de las industrias acogidas bajo la DOP Aceituna Aloreña de Málaga.

El acto de presentación que, ha comenzado con un desayuno con diversas elaboraciones con aceitunas aloreñas realizadas por el conocido como “chef del AOVE” Daniel García Peinado como, horchata de aceitunas, pan con aceitunas o mermelada de aceituna, ha continuado con una visita a las instalaciones de la cooperativa Purísima Santiago (COPUSAN), donde la recepción de las aceitunas ya ha comenzado y, para finalizar, se ha llevado a cabo una visita a un olivar cercano, para comprobar el estado de las aceitunas, así como presenciar la recogida de las mismas.

Entre las declaraciones llevadas a cabo, el Delegado Provincial de Agricultura ha resaltado la idoneidad de la lluvia en los diferentes meses del último año, con previsión de campaña buena y con una extraordinaria calidad. De igual forma ha resaltado la importante repercusión que tiene esta aceituna en los diecinueve municipios malagueños que conforman su zona de producción y el apoyo mostrado desde la consejería con las últimas ayudas al olivar.

El alcalde de Alozaina ha resaltado que la aceituna Aloreña de Málaga es el motor económico del municipio, y para saber el estado de la campaña, sólo hay que ver las caras de los agricultores, en las que se refleja una gran satisfacción.

El presidente de ASAJA ha destacado que se presenta un panorama completamente diferente al de la campaña anterior, ya que gracias a las lluvias acontecidas el pasado año, se ha conseguido recuperar el olivar que supondrá un resurgir de la aceituna aloreña.

El presidente de la DOP Aloreña de Málaga, por su parte, ha destacado que se trata de una campaña esperanzadora, en la que en los primeros días se están recibiendo aceitunas muy sanas y con un calibre adecuado.

La recolección de las aceitunas, conocida como “ordeño”, es totalmente manual. Las cuadrillas las recogen a mano y las depositan en los canastos recubiertos de tela de saco, en cubetas o en los “macacos”, para evitar que los golpes dañen o estropeen las aceitunas, que son muy delicadas. Esta forma de recogida, junto con la imposibilidad de mecanización de la recogida por la orografía del terreno, implica que los costes de recolección de esta variedad de aceituna son superiores a los de otras.

Tras la recogida, las aceitunas con DOP, son transportadas a la planta de aderezo en cajas aireadas para evitar que se deterioren. Una vez allí, pasan a una clasificadora que las separa en función de su tamaño. Siendo las aceitunas extras y primera, las que se aliñan y envasan para ser certificadas por el Consejo Regulador. Estas aceitunas son etiquetadas con la precinta de calidad que asegura los controles favorables que ha emitido este Consejo Regulador sobre dichas aceitunas, el cual protege y certifica el cumplimiento desde su cultivo hasta su envasado, verificando los estándares de calidad, asegurando que el producto final cumple con las exigencias de este Consejo Regulador y que los consumidores esperan de esta aceituna con DOP.