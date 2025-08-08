El Colegio de Veterinarios de Málaga ha presentado la XIX edición del Trofeo Taurino ‘Al Toro Más Bravo’ de la Feria de Málaga 2025 junto con la Diputación Provincial de Málaga. El acto se ha celebrado esta mañana en el Centro Cultural La Malagueta de la mano del presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Juan Antonio; el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado; la delegada Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez; la concejala del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Carmen Sánchez; el secretario general electo de la Organización Colegial Veterinaria (OCV), José Ramón Caballero y el secretario de la institución colegial, Andrés Romero.

La escultura presidía el panel de participantes. Entre el público asistente que contó con numerosos colegiados veterinarios malagueños, se encontraban los presidentes de la Plaza de toros de la Malagueta, Antonio Roche y Carlos Bueno; el director de Asuntos Taurinos de la Diputación de Málaga, Borja Ortiz; el torero malagueño, Saúl Jiménez Fortes; el presidente de Honor del Colegio de Veterinarios de Málaga, Enrique Moya; el presidente de la Unión Profesional de Málaga, Liberio Pérez; la presidenta del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga, Leonor Muñoz; el presidente del Ilustre Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Manuel Jiménez; la vocal del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Montserrat de Cuadra; el presidente de la Fundación Bidafarma, Leandro Martínez; y la secretaria de la Asociación Pro-Tradiciones Malagueñas “La Coracha”, María Dolores Rasero.

De Luque resaltó la figura del veterinario en el área taurina manifestando que "existen más de 50 veterinarios en la provincia de Málaga que participan en los espectáculos taurinos velando por el cumplimiento de la normativa vigente en lo referente al astado ". Además, explicó que “el trofeo taurino ‘Al Toro Más Bravo’ es una aportación que el Colegio de Veterinarios realiza a la Feria de Málaga en reconocimiento a la raza del toro de lidia”.

Por lo que se refiere al Jurado del Trofeo Taurino estará presidido por Antonio Jesús Luque Luque; Andrés Romero Lagos como secretario, e integrado por Félix Gómez-Guillamón Manrique, José Luis Monterroso Carrillo, Adolfo Rodríguez Reina, Ángel Manuel Caracuel García, Antonio Moreno Boiso, Cristóbal Bellido García, Pedro Navarro Merino, Antonio Montilla Romero, Alfonso Tapia Jiménez y Francisco José Porras Becerra.

El trofeo taurino, que otorga la institución colegial veterinaria malagueña, se trata de una lograda escultura de la artista holandesa, Gerthy Baars, realizada usando la técnica de “Cera Perdida” en bronce viejo y bronce pulido, bautizada por la propia autora con el nombre: De Casta Brava, donde podemos visualizar una magnífica expresión de bravura, en la que la cabeza del astado se dirige hacia un capote que queda al aire, transmitiendo toda la fuerza del arte taurino.

GALARDONADOS CON EL TROFEO EN LAS ÚLTIMAS EDICIONES:

-2021: a Juan Pedro Domecq el trofeo concedido a 'Jaraiz' en 2017

-2022: a 'Juguetón' de Daniel Ruiz 2022

-2023: a 'Asistente' de Daniel Ruiz, que recogió Daniel Ruiz hijo, dedicando el trofeo a su padre, fallecido ese año.

-2024: a 'Ponderoso', de la ganadería de Núñez del Cuvillo