El Colegio de Médicos de Málaga proporciona una serie de consejos para hacer más llevadero el cambio horario

Durante la madrugada del pasado sábado al domingo, como consecuencia del cambio horario, tuvimos que retrasar los relojes por lo que a las 3 volvimos a las 2. Este proceso provoca no pocos inconvenientes y cambios en nuestros hábitos al entrar en vigor el que se conoce como ‘el horario de invierno’.

Sin embargo, esto puede cambiar si como ha propuesto a la UE el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se deja de hacer el cambio a partir de 2026.

A falta de la decisión de los políticos, los expertos entienden que uno de los dos horarios que conocemos (verano e invierno) es el que más favorece el día a día de la sociedad. César Martín, presidente de la Asociación para la Racionalización de los Horarios, y Carlos Egea, presidente de la Federación de Sociedades de Medicina del Sueño, consideran que el horario de invierno es el más productivo de los dos.

Mientras tanto, y como la realidad es que el cambio se efectuado y todavía nos estamos acostumbrando, desde el Colegio de Médicos de Málaga facilitan unos pequeños consejos para hacerlo más llevadero. La doctora Mariló Padial, vocal de Atención Primaria del Colegio, recomienda hacer una actividad física por las mañanas, moderar el consumo de bebidas alcohólicos, azúcares y ser "paciente con tu cuerpo". Además, la doctora Padial advierte que hay que tener más cuidado con la población de mayor edad y los niños ya que son los "más afectados" por esta incidencia.