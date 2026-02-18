El Colegio de Enfermería de Málaga invita a la ciudadanía a visibilizar la labor de las enfermeras a través de una campaña en redes sociales

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha lanzado la campaña «¿Conoces a tu enfermera?», una acción participativa abierta a toda la ciudadanía que busca poner en valor la figura de las enfermeras y enfermeros que trabajan cada día en centros de salud, hospitales, residencias, colegios y otros recursos asistenciales de la provincia.

La iniciativa invita a la población a compartir, a través de redes sociales, el nombre de su enfermera o enfermero y el lugar donde desarrolla su labor, convirtiendo a la ciudadanía en protagonista de un reconocimiento público que nace desde la experiencia directa del cuidado.

Con esta campaña, el Colegio pretende dar visibilidad a una profesión esencial , cercana y muchas veces silenciosa, que acompaña a las personas en momentos clave de su vida: desde la prevención y la educación en salud hasta la atención en situaciones de enfermedad, dependencia o vulnerabilidad. Queremos personalizar la atención de Enfermería con el profesional que le atiende.

Se pretende personalizar la atención de Enfermería con el profesional que le atiende y, que mejor forma de conocer el nombre del profesional de Enfermería y el lugar donde trabaja.

La acción se desarrollará en Facebook e Instagram , y entre todas las personas participantes se sortearán cinco packs de experiencias , como incentivo simbólico para fomentar la participación. No obstante, desde la organización insisten en que el verdadero valor de la campaña reside en poner nombre, rostro y reconocimiento social a las enfermeras y enfermeros de Málaga.

El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 18 de marzo , y las bases completas del sorteo pueden consultarse en los perfiles oficiales del Colegio en redes sociales.

Desde el Colegio de Enfermería de Málaga se anima a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, compartir su experiencia y contribuir a visibilizar una profesión clave para la salud y el bienestar de la sociedad .

Una campaña cercana, participativa y con impacto social, que convierte el agradecimiento cotidiano en un reconocimiento público