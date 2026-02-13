El Colegio de Enfermería de Málaga alerta sobre el aumento de falsificación documental y refuerza la importancia de la colegiación como garantía de seguridad

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha expresado su preocupación ante el incremento de casos de falsificación de documentos que acreditan la condición de enfermero o enfermera, una situación que supone un grave riesgo para la seguridad de los pacientes, la calidad asistencial y la confianza en el sistema sanitario.

Esta inquietud se ha visto reforzada tras los hechos recientemente conocidos en la provincia de Málaga , que han derivado en una orden de busca y detención y puesta a disposición judicial dictada por la Fiscalía, en relación con una persona que habría ejercido funciones propias de la Enfermería sin contar con la titulación ni la colegiación obligatorias.

Ante este escenario, el Colegio ha elaborado y remitido un escrito formal dirigido tanto a instituciones públicas como privadas, con el objetivo de manifestar su preocupación por esta situación y recordar las obligaciones legales que rigen el ejercicio de la profesión enfermera.

La Enfermería es una profesión sanitaria regulada, titulada y colegiada, lo que implica que únicamente pueden ejercerla aquellas personas que estén en posesión del título oficial correspondiente y que se encuentren debidamente colegiadas. En este sentido, el Colegio recuerda que corresponde a los empleadores, tanto públicos como privados, verificar de manera fehaciente la autenticidad de la documentación presentada por los profesionales sanitarios en los procesos de contratación.

Además, desde el Colegio se insiste en que esta verificación no debe limitarse al momento inicial de la contratación, sino que debe realizarse de forma periódica. En concreto, se recuerda que es obligación del empleador comprobar la colegiación, al menos cada tres años, como mecanismo de control y garantía de que la persona profesional sigue cumpliendo todos los requisitos legales para el ejercicio.

La colegiación no es un mero trámite administrativo, sino una garantía esencial para la protección de la ciudadanía, ya que acredita que la persona colegiada:

Dispone de la titulación oficial habilitante.

Cuenta con un seguro de responsabilidad civil profesional.

No se encuentra inhabilitada para el ejercicio.

Está sometida al Código Ético y Deontológico de la profesión, que rige la práctica enfermera.

Con el objetivo de evitar situaciones de intrusismo profesional y falsificación documental, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga emite certificados oficiales con todas las garantías de verificación, que permiten confirmar de forma segura la habilitación profesional de las enfermeras y enfermeros.

Asimismo, el Colegio pone a disposición de empleadores y ciudadanía un registro público de profesionales colegiados, accesible a través de su portal web, que permite comprobar de manera sencilla y transparente si una persona se encuentra colegiada. De igual forma, dispone de un apartado específico dedicado a la comunicación de posibles casos de intrusismo , para que cualquier persona pueda trasladar incidencias o sospechas relacionadas con el ejercicio irregular de la profesión.

Desde el Colegio se subraya que estas herramientas están diseñadas para prevenir situaciones como las recientemente conocidas y para reforzar la seguridad jurídica de los empleadores y la protección de los pacientes.

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha manifestado su plena disposición a colaborar con las administraciones públicas, centros sanitarios y entidades privadas para evitar que se repitan este tipo de situaciones, reiterando su compromiso firme con la defensa de la profesión enfermera, la legalidad en el ejercicio profesional y la seguridad del sistema sanitario.