Coco Green, Gran Premio y Señor Torrance serán protagonistas este sábado de Brisa Ciudad Jardín

Brisa en tu Barrio continúa expandiendo su propuesta cultural por la ciudad con Brisa Ciudad Jardín, una iniciativa que acerca la música en directo a distintos rincones de Málaga capital. Así, el próximo 4 de julio, el Auditorio Manolo Doña, en Ciudad Jardín, acogerá una nueva jornada de conciertos gratuitos que reunirá a tres destacadas bandas del panorama alternativo y emergente.

La programación comenzará a las 20:00 horas con la actuación de Coco Green. Este músico y cantautor criado en Málaga, despliega un estilo que mezcla el pop costero, con ritmos africanos y el surf rock. Green se hizo muy popular tras conquistar a los famosos ‘coaches’ del programa de televisión La Voz.

A las 21:20 horas será el turno de Gran Premio. Este quinteto de indie pop afincado en Málaga nutre su sonido de la psicodelia, el funk, el disco y los destellos del folclore de su tierra. Sus letras se mueven con soltura entre los enamoramientos, los desengaños, lo cotidiano y lo trascendental, siempre con una mirada cargada de ironía y melodías altamente pegadizas. La banda está integrada por músicos experimentados de la escena alternativa malagueña (provenientes de formaciones como Los Jarvis o Stone Pillow).

Señor Torrance pondrá el broche final a la noche a partir de las 22:40 horas. La banda, creada en Marbella en 2021 a partir de restos del naufragio de otros grupos locales, basan su estilo en melodías pop, letras irónicas, y guitarras potentes con sintetizadores de los años 80. En 2025 resultaron ganadores del concurso de bandas Alhaurin Rock y fueron flamantes finalistas del certamen Marbella Talent.

Brisa en tu barrio ha regresado esta edición a lo grande, con un cartel donde la calidad, variedad de estilos y tendencias musicales vuelven a ser la nota predominante. La presente edición cuenta con cinco ubicaciones y cinco fechas. Las siguientes citas del ciclo, tras Las Flores y Ciudad Jardín, serán: 11 de julio en el Parque de la Higuereta (Churriana), 17 de julio en Playa Virginia (El Palo) y 18 de julio en Tabacalera (Huelin / Carretera de Cádiz).

Brisa Ciudad Jardín forma parte de la programación paralela de BRISA, consolidando un proyecto que apuesta por una cultura abierta, accesible y cercana, llevando experiencias musicales de calidad más allá de los grandes escenarios y convirtiendo los barrios en protagonistas de la actividad cultural de la ciudad.

Brisa Festival es una iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial de Málaga y el patrocinio principal de Málaga de Moda, Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria, Mini Automotor, Puerto de Málaga, Fundación Music for All, y CaixaBank como Partner Estratégico. Además, cuenta con Ingresse como Ticketing Partner y los patrocinios de Ricola, Burmar, Pesca España, Famadesa, Serconsa, Autocares Ríos, Montosa, Grupo Cabello y Go Rest. Con la colaboración de Muelle Uno y Europa FM como radio oficial del Festival. Diario Sur y El Español de Málaga, como Partners Media.